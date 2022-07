Militaires ivoiriens arrêtés au Mali : Guillaume Soro interpelle Faure

Guillaume Soro donne de la voix dans l’affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. L’ancien président de l’Assemblée nationale exhorte Faure Gnassingbe et Denis Sassou Nguesso à s’investir pour la résolution de ce problème entre Bamako et Abidjan.

Militaires ivoiriens arrêtés au Mali : Guillaume Soro appelle au calme

Depuis une semaine, 49 militaires ivoiriens sont aux mains des autorités maliennes. Du côté du Mali, on soutient fermement que ces soldats sont des mercenaires qui ont atterri sur le sol malien sans ordre de mission. "Les 49 soldats ivoiriens arrêtés (dimanche 10 juillet 2022 à Bamako) par les forces de défense et de sécurité du Mali sont considérés comme des mercenaires et seront jugés au Mali" , affirmait le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement sur l’ORTM 1.

Pour sa part, la MINUSMA (Mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali) évoque mission de rotation dans le cadre d’un appui logistique pour le compte de l’un de ses contingents. Dans un communiqué, le colonel Guezoa Mahi Armand, conseiller opération extérieure du chef d'État major général des armées, note que "les éléments arrêtés, l’ont été à l’aéroport, dès leur arrivée et n’ont eu le temps d’accomplir aucune formalité administrative". Les autorités ivoiriennes ont appelé le Mali à libérer les militaires ivoiriens sans délai.

Guillaume Soro n’a pas voulu rester silencieux devant cette situation. Le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) affirmé que "la crispation née de cet incident entre ces deux pays frères semble n’avoir pas été résolue". Il ajoute que la situation "laisse craindre un raidissement des différentes parties".

Tout en appelant au "calme" et à la "souveraineté", Guillaume Soro demeure convaincu qu’une "solution diplomatique et négociée est possible". Par ailleurs, l’ex-Premier ministre d’Alassane Ouattara a aussi appelé à l’implication de Faure Gnassingbe et Denis Sassou Nguesso pour "trouver une solution africaine" à ce problème.