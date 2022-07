Borussia Dortmund: Une tumeur diagnostiquée chez Sébastien Haller

Mauvaise nouvelle pour Sébastien Haller. L'international ivoirien qui s'est engagé en début juillet au Borussia Dortmund en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 22,5 millions, s'est vu détecté une tumeur testiculaire.

Le goléador ivoirien Sébastien Haller est malade. Au terme d'un malaise survenu lundi 18 juillet 2022 à la séance d'entraînement avec son club le Borussia Dortmund en pré saison en Suisse, les premiers examens ont révélé que le joueur de 28 ans, souffre d'une tumeur testiculaire.

Cette nouvelle qui sonne comme des prémices d'apocalypse pour Sébastien Haller, a suscité la réaction des dirigeants du club qui lui ont témoigné leur soutien.

«Cette nouvelle d’aujourd’hui a été un choc pour Sébastien et pour nous tous. Toute la famille du BVB lui souhaite un rétablissement complet au plus vite et que nous puissions le serrer à nouveau dans nos bras bientôt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il reçoive le meilleur traitement possible», a promis le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl.

L'Elephant est pourtant très attendu en Ruhr

Alors que tous les fans attendent avec impatience les grands débuts de Sébastien Haller dans le somptueux antre du Signal Induna Park, ils doivent désormais prendre leur mal en patience avec l'état de santé peu rassurant de l'ancien Hummer.

Auteur d'une saison très aboutie avec l'Ajax Amsterdam et ses 34 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, Sébastien Haller est clairement le remplaçant désigné d'Erling Haaland parti cet été à Manchester City. Lui qui a également déjà joué en Bundesliga précisément à l'Entracht Francfort entre 2017 et 2019 24 buts en 60 rencontres.

Le longiligne attaquant qui a rejoint la Côte d'Ivoire en novembre 2020 (3 buts en 8 sélections) va devoir faire face à cette tumeur avant de retrouver les pelouses pour offrir des prestations de grandes envergures au peuple jaune et noir.

Pour rappel, une tumeur testiculaire est une tumeur germinale qui prend naissance dans les cellules chargées de produire les spermatozoïdes. Elle se manifeste par la présence d'une masse dure et incolore dans la glande mais également par des troubles de fertilité.