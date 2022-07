Guerres ouvertes entre cadres du RHDP: Un leader de jeunesses alerte

Dans le soucis de réorganiser et redynamiser le parti, le président Alassane Ouattara, président du RHDP, a nommé à la tête du directoire du Rhdp, le ministre d'État Gilbert Koné Kafana, et l'a instruit de lancer une nouvelle approche afin de recomposer le RHDP. Le décryptage de Traoré Brahima, président FNJ-RHDP.

Élections départementales au Rhdp: A quoi s'attendre ?

C'est ainsi que le directoire et le secrétariat exécutif, depuis plus de 6 mois, travaillent à faire respecter la vision du président du parti, SEM Alassane Ouattara. C'est selon cette approche que la mise en place des deux grands organismes, le travail terrain avec les militants de base a été lancé. Mais il faut toutefois dire que jusque là, il ya toujours des difficultés à parfaire le travail organisationnel. Tout compte fait, il y a de l'espoir. Dans la marche progressive de nous offrir un Rhdp coriace, il a été lancé l'élection des départementaux à travers le pays. Ce que chacun doit retenir, n'est rien d'autre que ces élections doivent renforcer notre force de frappe sur le terrain. Mais avec ce qui se présente à nous dans des zones que nous avons visitées, est loin de répondre aux besoins du jeu démocratique. C’est carrément des positions d'opposition gauche, c'est de la pure adversité.

Pourtant, le consensus avait toute sa place dans les zones qui marquent la présence de l'opposition avec défaite du Rhdp aux législatives passées. Il faut retenir que nous avons perdu les élections législatives dans ces zones à cause des querelles de personnes. Et aujourd'hui, nous assistons à ces mêmes blocs pendant ces départementales. Je mets quiconque au défi pour me parler de jeu démocratique dans ces zones. Les différents états majors sont à couteaux tirés. Je tiens donc personnellement à lever la voix ici et maintenant à inviter les premiers responsables de notre parti à plus de vigilance afin que ces élections, au lieu de nous rendre forts, ne soient pas à nouveau un problème de plus à la collaboration entre cadres et militants d'une même commune ou région. Que chacun comprenne que cette élection est organisée pour une meilleure structuration de notre parti.

"Le choix des hommes pour des candidatures à des élections locales est l'affaire du directoire et du président du parti"

Le choix des hommes pour des candidatures à des élections locales est l'affaire du directoire et du président du parti. Comme exemple, la candidature de feu Hamed Bakayoko a été sollicitée par le président lui-même pour le contrôle d’Abobo. C'est bien pourquoi le consensus et l'union autour des listes, comme dans bon nombre de localités, étaient préférables dans ces zones que je pourrais appeler zones à risques. Je voudrais à ce stade de mon propos attirer l'attention de chaque militant sur le paysage politique en recomposition avec Bédié, Gbagbo... L'heure n'est plus aux histoires inutiles. Il faut être mieux outillé pour aborder 2023 et 2025 qui sont à nos portes. Je voudrais bien parler de Yopougon, Port-Bouet, Koumassi, Marcory, Adjame... qui n'ont pu s'entendre sur une liste commune.

Naturellement, les ambitions exprimées ça et là sont légitimes pour servir le parti mais cela doit avoir pour socle l'entente et l'acceptation de l'autre. Je vois comment se déroulent ces élections départementales, c'est dommage car, à la vérité, l'aspiration de la base ne sera pas forcément l'expression démocratique attendue dans certaines zones. Oui je sais de quoi je parle. Je veux bien que chacun pense au parti et à son président SEM Alassane Ouattara. Je veux bien des secrétaires départementaux représentatifs pour incarner l'aspiration des militants et militantes. On a vu des secrétaires départementaux exister de nom sans aucun pouvoir. Que la nature des rapports, change considérablement pour un Rhdp de qualité et représentatif.

Une contribution de Traoré Brahima, président FNJ-RHDP