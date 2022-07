Titrologie: Retour de Tidjane Thiam, ses partisans commettent une faute

Au menu de la titrologie de ce mercredi 27 juillet 2022, la presse ivoirienne annonce le retour imminent en Côte d’Ivoire de l’ex-DG de Crédit Suisse, Tidjane Thiam. D’autres Unes relaient le communiqué du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui porte à la connaissance des nouveaux bacheliers que les pré-inscriptions dans les universités publiques et dans les universités et grandes écoles privées, au titre de l'année universitaire 2022-2023, seront ouvertes le 1er août 2022.

Titrologie: Ouverture des préinscriptions dans les universités, inscription en ligne des lycées et collège

Le Mandat informe ses lecteurs que Ministre Diawara, en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, lance l'opération des préinscriptions 2022-2023 dans les universités publiques et privées des nouveaux bacheliers.

Celles-ci se feront exclusivement sur la plate-forme www.orientationsup.net du 1er août au 13 août 2022 pour les pré-inscriptions dans les universités publiques. Et du 21 août au 21 septembre 2022 pour les pré-inscriptions dans les universités et grandes écoles privées.

Les offres de formation des universités publiques ainsi que leurs capacités d'accueil sont également présentées dans le communiqué.

Toujours dans le secteur Éducation, Il faut noter le démarrage en août des inscriptions en ligne des élèves des les lycées et collèges de Côte d’Ivoire.

L’actualité en Côte d’Ivoire, c’est aussi l’arrivée dans quelques jours du banquier ivoiro-français Tidjane Thiam en Côte d’Ivoire.

Le Nouveau réveil dévoile “son agenda au PDCI-RDA”. Non sans fustiger “la première faute de ses supporters”.

Nos confrères d’Ivoir’Hebdo précisent que le neveu du président Félix Houphouët Boigny va atterrir à Abidjan ce vendredi à bord de son jet privé.

