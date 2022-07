Algérie: L'anglais annoncé au primaire à partir de l'année prochaine

En Algérie, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a tenu sa rencontre de presse périodique ce 30 juillet 2022 avec les représentants des médias nationaux. Au cours de cette rencontre, Abdelmadjid Tebboune a fait une grande révélation sur l'enseignement de l'anglais dans son pays.

Algérie: L'enseignement de l'Anglais au cours primaire à partir de l'année prochaine

Comme il est de coutume en Algérie, Abdelmadjid Tebboune a rencontré les hommes de médias le 30 juillet 2022. Au cœur des différents sujets abordés, la question de l’adoption et la mise en œuvre de l’enseignement de anglais à l’école primaire. Selon le communiqué de presse rendu public par le service de communication de la présidence, Abdelamadjid Tebboune a annoncé que l’anglais sera enseigné à partir de l’année scolaire prochaine au cours primaire.

"Si Dieu le veut, la décision d’enseigner l’anglais sera mise en œuvre à la prochaine saison scolaire, car c’est la langue de la science, actuellement", a déclaré Tebboune aux journalistes.

Langue la plus parlée au monde, l’anglais

Langue la plus parlée au monde, l’anglais est de plus en plus présente dans le système éducatif en Algérie et les autorités veulent en faire la deuxième langue officielle du pays. Le 19 juin dernier au cours du Conseil des ministres, les autorités avaient adopté l’enseignement de l’anglais à partir des cours primaires sans pour autant clarifier la période à laquelle la réforme allait rentrer en vigueur.

Désormais, il n'y a plus de suspense à ce niveau puisqu'à partir de l'année prochaine, l'anglais sera enseigné à partir du Cours primaire.

Seul le primaire était exempt de l’enseignement de l’anglais en Algérie jusqu’à l’adoption de la réforme en juin dernier. En effet, la langue de Shakespeare est enseignée depuis quelques années déjà au collège, au lycée mais également au niveau de l’enseignement supérieur sur la base de la réforme de juillet 2019.

Dans ce cadre les deux nouvelles écoles supérieures de mathématiques et de l’Intelligence artificielle avaient annoncé l’adoption de l’anglais pour l’enseignement de certains modules.

Pour rappel, l'Algérie a adhéré au Commonwealth depuis quelques années déjà.