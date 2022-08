Côte d'Ivoire : 300 agents déflatés de la RTI confient leur sort à KKB

Mardi 2 août 2022, une délégation des 300 agents déflatés de la RTI (Radiodiffusion télévision ivoirienne) ont eu un échange avec Kouadio Konan Bertin dit KKB. Le collectif, conduit par Wenceslas Georges Aboké, ancien directeur général et Joachim Konan, ex-directeur général des ressources humaines ont confié leur sort au ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale.

RTI : Georges Aboké et des agents déflatés échangent avec KKB

Au lendemain de la violente crise postélectorale de 2010-2011, qui a causé la mort de 3 000 morts, un vent de changement a soufflé à la RTI. En effet, à l'accession d'Alassane Ouattara au pouvoir, plusieurs agents de la Radiodiffusion télévision ivoirienne ont été remerciés. Ainsi, Georges Wenceslas Aboké, Awa Ehoura, Hermann Aboa, Brou Amessan et bien d'autres ont été priés de quitter la Maison bleue.

Plus de dix années après, ce sont plus de 300 agents qui sont partis de la RTI. Soucieux d'attirer l'attention du gouvernement ivoirien sur leur situation, ces déflatés ont effectué le déplacement auprès de Kouadio Konan Bertin, plus connu sous le nom KKB.

"J’ai reçu ce jour, mardi 2 août 2022, le collectif des déflatés de la RTI conduit par l’ancien directeur général Georges Wenceslas Aboké et Joachim Konan, ancien directeur des ressources humaines, venus solliciter la médiation du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale dans le dossier relatif au licenciement de plus de 300 agents depuis 2012", a déclaré l'ancien député de Port-Bouët dans une note.

Au cours des échanges, l'ex-président de la jeunesse du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire, opposition) d'Henri Konan Bertin a invité ses visiteurs du jour "à demeurer dans la dynamique de la réconciliation et de la cohésion". "J’entends mieux m’imprégner du dossier et surtout user de la diplomatie silencieuse dans la conduite de cette affaire", a promis Kouadio Konan Bertin.