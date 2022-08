Maroc : Anthony Blinken élogieux envers Mohammed VI

Le Maroc a célébré samedi 31 juillet 2022, le 23ème anniversaire de la fête du Trône. A cette occasion, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rendu un bel hommage au roi Mohammed VI qui d'après lui, joue un rôle majeur en faveur de la promotion de la stabilité, la sécurité et la prospérité dans la région.

Les États-Unis rendent hommage au roi du Maroc

Guide suprême et éclairé du Maroc, le roi Mohammed VI bénéficie d’une auréole d’honorabilité et de respectabilité dans l’exercice de ses charges. Alors que le pays célebrait samedi 30 juillet 2022, le 23ème anniversaire de l’accession du souverain au trône, les États-Unis ont exprimé leur sollicitude à l’endroit du peuple marocain et de son roi.

Mardi dans un communiqué, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exprimé ses félicitations et ses vœux les meilleurs au Souverain et au peuple marocain. Le diplomate américain a adressé ses vœux les meilleurs au souverain, à sa famille et au Maroc.

« Cette année marque le 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône alors que nous continuons à élargir l’amitié historique et de longue date entre les États-Unis et le Maroc », a lancé le chef de la diplomatie américaine.

Il n'a pas manqué de saluer les excellentes relations que les États-Unis entretiennent avec le Maroc depuis plusieurs années déjà. "Tout au long de l’année écoulée, nous avons poursuivi notre amitié inébranlable et nous félicitons SM le Roi Mohammed VI pour son rôle dans la promotion de la stabilité, la sécurité et la prospérité régionales”, a indiqué le chef de la diplomatie américaine.

Mohammed VI, acteur majeur du progrès marocain

Depuis 1999, chaque 30 juillet est une date mémorielle et mémorable pour les marocains car elle marque l’accession de Mohammed VI au pouvoir. Le monarque marocain fait toujours l’unanimité dans le royaume et symbolise l’unité nationale d’un pays qui ne cesse de progresser dans bien de domaines depuis son intronisation sur le trône.

Le Maroc est devenu un pays incontournable sur la scène régionale depuis l’avènement de Mohammed VI, le 30 juillet 1999. Il est aujourd’hui un pays influent au Maghreb et en Afrique, grâce à la stratégie adoptée par le fils de Hassan II de multiplier les visites officielles, notamment les premières années de son règne et même dernièrement jusqu’à la crise de Covid : Rwanda, Zambie, Côte d’Ivoire, Sénégal, Nigeria, Gabon, Guinée, Mali, Ghana, Tanzanie, Soudan du Sud.