Café - cacao: 6 entreprises retenues pour le contrôle des fèves

La Côte d'Ivoire vient de publier les résultats de l'appel d'offres pour le contrôle de la qualité du café et du cacao destinés à l'exportation au titre de la campagne 2022-2023.

Le Conseil Café - Cacao annonce la couleur de la campagne 202-2023

Selon les résultats publiés par le Conseil du Café-Cacao, en charge de la Régulation, de Stabilisation et de Développement de la Filière en Côte d’Ivoire, 06 opérateurs économiques ont été sélectionnés sur un effectif de 08 évalués, soit deux entreprises non retenus.

Ainsi, auront à charge l’inspection des fèves de cacao et du café destinées à l'exportation, les 12 prochains mois, les entreprises attributaires suivantes par ordre croissant d’arrivée: ACE, KATOEN NATIE, BUREAU VERITAS, SGS, PHYTOCI et PHYTO PLUS

Au terme de l’évaluation de l'appel d'offres n°p 33/2022 de la campagne 2022-2023, les soumissionnaires KMS et JLB EXPERTISE ont été évaluées mais non retenues, précise le Conseil Café-cacao de Côte d’Ivoire. Le prix bord champ du cacao pour la campagne principale 2021-2022 est fixé à 825 FCFA/Kg, tandis que celui du café est de 700 FCFA/Kg.

Le prix du kilo de cacao fixé à 825 FCFA est inférieur à ceux de la campagne 2020-2021 qui étaient de 1000 FCFA/Kg pour la campagne principale et 850 FCFA/Kg pour la campagne intermédiaire. Pour ce qui est du prix bord champ du kg de café, il est en hausse de 150 FCFA par rapport à celui de la campagne précédente qui était de 550 FCFA.