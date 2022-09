Côte d’Ivoire : Une délégation de FrielandsCampina annoncée à Abidjan

Une délégation de l'entreprise FrielandsCampina est attendue dans les prochains jours en Côte d’Ivoire. Roger Philippe Azou, le directeur régional de la compagnie néerlandaise est allé porter la nouvelle à Sidi Tiémoko Touré, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques. C’était le mardi 6 septembre 2022 au cours d’une rencontre entre les deux hommes.

Côte d'Ivoire : Le PCA de FrielandsCampina attendu à Abidjan

"La Côte d’Ivoire recevra la visite des présidents du Conseil d’administration et de direction de @FrieslndCampina. C’est l’annonce qu’est venu me faire Monsieur Roger Phillipe Adou, Directeur Régional de l’entreprise Néerlandaise, ce mardi 6 septembre 2022 à mon bureau", a fait savoir l’ancien ministre de la Communication et des Médias sur son compte Twitter.

Sidi Tiémoko Touré a aussi laissé entendre que ces "hauts dirigeants de @FrieslndCampina, viennent témoigner de l’importance stratégique que représente la Côte d’Ivoire pour l’expansion et le développement de leur groupe".

Fondée en 1892, FrielandsCampina est une coopérative néerlandaise qui exerce dans le domaine des produits laitiers. Depuis 2008, elle est la fusion entre Campina et Friesland Foods. L’entreprise compte 22 038 employés dans le monde. En 2021, elle avait un revenu de 11 501 millions d'euros. Elle a des succursales dans 32 pays.