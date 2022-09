Mali : Deux militaires français de l'ambassade de France interpellés

Au Mali, deux militaires français présentés comme des “espions” par la junte, ont été arrêtés à Bamako et vite "libérés”, ce vendredi matin après des échanges fructueux entre les deux parties", a-t-on appris de sources concordantes.

Les "deux espions français" ont vite été relâchés par les autorités du Mali

"Deux agents de l'ambassade ont été brièvement détenus par les autorités maliennes. Ils ont été libérés après des échanges entre l’ambassade de France à Bamako où ils sont en service. Nous n'avons pas d'autre commentaire à faire", a aussi déclaré le Quai d'Orsay à Paris.

Une source diplomatique malienne a confirmé l'information. "Pour des raisons de sécurité, deux ressortissants français arrêtés et soupçonnés dans un premier temps d'espionnage ont été libérés. Les vérifications nécessaires ont été faites", a-t-elle déclaré.

L'information a commencé à circuler dans la nuit de jeudi à vendredi sur les réseaux sociaux, où plusieurs pages réputées proches des autorités de transition ont publié que "deux espions français" avaient été arrêtés.

Les risques d'une nouvelle escalade entre Paris et Bamako ont été pris très au sérieux. Le consulat de France a même fermé ses portes ce vendredi avant de les rouvrir dans la journée. Tout comme l'ambassade de France à Bamako. Le « malentendu », selon les termes du diplomate français, semble donc avoir été dissipé.

Sollicités par RFI, les ministères maliens de la Défense et des Affaires étrangères n'ont pas souhaité apporter de précision pour le moment.

Les relations entre le Mali et ses partenaires sous-régionaux et occidentaux se sont progressivement dégradées depuis le putsch de 2020 qui a placé une junte militaire au pouvoir. Bamako s'est détourné de la France avec acrimonie et a vigoureusement réactivé ses liens historiques avec Moscou pour tenter d'endiguer la propagation jihadiste qui ravage le pays.

Les Français viennent d'achever leur retrait militaire progressif du Mali après neuf ans d'engagement dans ce pays. Cette brève interpellation intervient également dans un contexte diplomatique tendu entre Bamako et Abidjan sur le sort de 46 soldats ivoiriens détenus depuis deux mois au Mali.