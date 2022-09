Côte d'Ivoire: Voici la vérité sur les résultats du concours de l' ENS

Le 27 août 2022, les résultats des concours directs d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure (ENS), session 2022, ont été proclamés sur le site informatique de l’ENS. Ci-dessous, le communiqué du Ministère de l'Enseignement supétieur et de la Recherche scientifique.

Concours de l' ENS: 1.485 candidats déclarés admis sur 22.814 candidats

Sur 22.814 candidats, 1.485 ont été déclarés admis, dont : 367 Professeurs de Lycée, 763 Professeurs de Collège et 355 Educateurs. Le 15 septembre 2022, lors du processus d’inscription à l’ENS des candidats admis, une situation regrettable a été constatée : 3 candidats déclarés admis sur le site informatique de l’ ENS, au concours de Professeur de Lycée (discipline Espagnol), ne retrouvent pas leurs noms sur la liste des admis.

Informé aussitôt du problème par ses relais sur le campus de Cocody, le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a reçu à son cabinet, dès le lendemain 16 septembre 2022, un responsable du service de scolarité de l’ENS et les 3 candidats concernés, accompagnés de leurs parents. Au cours de cette réunion, le responsable du service de scolarité de l’ENS a expliqué que les 3 candidats ont échoué et qu’ils ont été déclarés admis sur le site informatique à cause d’une erreur de codification.

A la demande des parents des 3 candidats et du ministre lui-même, l’ ENS a fait parvenir au ministre, séance tenante, le PV de délibération du concours direct d’entrée à l’ENS pour la préparation du CAP/PL Espagnol Session 2022. Sur ce PV signé par les 17 membres du jury, on constate clairement que les 3 candidats concernés, classés 26e, 27e et 28e, ont effectivement échoué, le concours étant organisé pour 25 postes budgétaires. Après lecture du PV, les candidats et leurs parents ont admis la réalité des faits.