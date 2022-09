Côte d'Ivoire Titrologie: La Cedeao et Ouattara font pression sur Assimi Goïta

Actualité d'Alassane Ouattara ce 21 septembre 2022 - La titrologie ou la revue de presse ivoirienne est fortement marquée par le scandale des noms de candidats rétirés de la liste des admis au concours de l’Ecole Normale Supérieure (ENS), session 2022. Mais aussi l'adresse d'Alassane Ouattara depuis la tribune des Nations Unies, ce mercredi 21 septembre 2022, dans le cadre de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Alassane Ouattara parle au monde, le concours d'entrée à l’ENS fait jaser les Ivoiriens

Les journaux abordent le sujet sous différents angles des 46 militaires détenus au Mali et dont la détention continue d'alimenter l'actualité en Côte d'Ivoire et aux Nations Unies à New York où Alassane Ouattara se prononce sur les défis mondiaux à la tribune de l'Assemblée générale, ce mercredi 21 septembre.

Le Débat général, ouvert mardi, se tient du 20 au 26 septembre 2022 sous le thème « un tournant décisif : des solutions transformatrices face à des défis intriqués ».