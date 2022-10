Côte d'Ivoire : Patrick Achi revisite le partenariat bilatéral avec les USA

Isobel Coleman, Vice-administratrice de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a été reçue en audience ce lundi 3 octobre 2022 par le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi dans les locaux de la Primature au Plateau.

Renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et les USA: Patrick Achi échange avec une délégation de l’USAID

Pendant un peu plus d’une heure, la coopération entre la Côte d’Ivoire et les Etats-Unis dans des domaines tels que la santé, la sécurité, l’alimentation ou encore le développement ont été évoqués.

« Nous venons d’avoir une discussion très riche concernant le partenariat bilatéral entre les USA et la Côte d’Ivoire », a déclaré Isobel Coleman au terme de l’audience. En présence de Richard Bell, Ambassadeur des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, la Vice-administratrice de l’USAID a assuré que l’agence entend poursuivre son action en terre ivoirienne.

« Nous avons parlé de nos efforts pour renforcer la croissance économique y compris dans le domaine de la nutrition, de l’agriculture non seulement en Côte d’Ivoire mais, en Afrique », a ajouté Isobel Coleman.

Elle a par ailleurs rappelé que dans le domaine de la santé, « depuis 2004, les Etats-Unis ont fourni plus de 1,7 milliards de dollars (environ 1140 milliards de Francs CFA, ndlr) dans le cadre du programme PEPFAR, la lutte contre le VIH-SIDA ».

La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption ont également été au menu de la rencontre entre le Premier Ministre et la délégation américaine. Fondée 3 le novembre 1961, l’USAID, faut-il le rappeler a pour mission d'aider à réduire la pauvreté, promouvoir la démocratie et la croissance économique, soulager les victimes des catastrophes naturelles et prévenir les conflits.

En Côte d’Ivoire, l’Agence intervient dans les domaines de la croissance économique, de la santé ou encore du soutien à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption.