Cancer: La Côte d'Ivoire enregistre 3 300 nouveaux cas par an et 1 800 décès

Dans le cadre de la lutte contre le cancer, le Premier Ministre Patrick Achi a procédé à la pose de la première pierre du Centre de nutrition en cancérologie au sein du Centre national d’Oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara (CNRAO) de Cocody. C'était à l'occasion du lancement officiel des activités d'octobre rose, le 6 octobre 2022 à Abidjan.

Lutte contre le cancer : le Premier Ministre Patrick Achi pose la première pierre du centre de nutrition en cancérologie du CNRAO

Le Centre de nutrition en cancérologie du CNRAO s'étendra sur une superficie de plus de 200 m2. Il sera composé d'une salle d'attente pour les familles, de trois salles de consultation en nutrition, d'une salle de cuisine, d'une salle de démonstration, d'une salle de kinésithérapie, d'un bureau de nutritionniste, d'un bureau de la psychologue. Le centre sera également doté d'un espace de sport. " Le futur centre de nutrition et d'écoute dont nous posons ce jour la première pierre dans l'enceinte du centre d'oncologie vient renforcer l'offre de soins psychologique et social du patient en contribuant à l'amélioration de leur qualité de vie par des conseils de nutrition appropriés", a déclaré Patrick Achi qui a appelé les groupes privés à appuyer la lutte contre le cancer en Côte d’Ivoire.

Selon le Chef du gouvernement, le cancer du sein représente 19% des cancers. Le pays enregistre 3 300 nouveaux cas par an et 1 800 décès. Patrick Achi a fait observer que cette pathologie n’est plus une fatalité car plusieurs centres de dépistage et de diagnostics sont désormais ouverts dans les grandes villes de la Côte d’Ivoire. Et d’exhorter les femmes à se faire dépister précocement. S’agissant de la lutte contre le cancer, Patrick achi a révélé que le gouvernement qui en a fait une priorité, a consenti d’importants investissements ayant contribuer à augmenter le taux de guérison.

Il a précisé que cet appui se chiffre à 3,5 milliards de FCFA, dont 1 milliard de FCFA de prise en charge institutionnelle à 100% délivrée par l’État. Depuis son ouverture en 2018, ce sont 755 patients qui ont été traités gratuitement au CNRAO. De plus, le CNRAO a permis de réduire de 25% le taux de décès dû au cancer du sein. Cet établissement sanitaire se positionne, selon le Premier Ministre, comme un centre de référence régional en matière de traitement du cancer, avec plus de 8 000 patients provenant de la sous-région ouest africaine.

Source : CICG