Réunion World Cocoa Foundation: La Côte d'Ivoire et le Ghana boycottent

La World Cocoa Foundation réunit ses partenaires à Bruxelles (Belgique) du 26 au 27 octobre 2022. La Côte d'Ivoire et le Ghana, deux gros producteurs de cacao, ont décidé de boycotter la rencontre. Les deux pays viennent de recevoir le soutien de plateformes cacaoyères de la société civile ivoirienne et ghanéenne.

World Cocoa Foundation : Le Ghana et la Côte d'Ivoire, absent à Bruxelles

Après la décision de la Côte d'Ivoire et du Ghana de ne pas prendre part à la réunion des partenaires de la World Cocoa Foundation, prévue du 26 au 27 octobre 2022 à Bruxelles, la Plateforme ivoirienne pour le cacao durable et le Ghana Civil-society Cocoa Plateform ont félicité le gouvernement et les régulateurs de ces deux pays "pour la décision audacieuse et sans précédent de boycotter la réunion des partenaires de la World Cocoa Foundation".

"Nous ne nous alignons peut-être pas toujours sur les décisions du COCOBOD et du CCC, mais nous soutenons pleinement cette action et les raisons invoquées pour le boycott. Nous pensons qu'il est grand temps que le monde reconnaisse la politique de deux poids deux mesures des multinationales du cacao et du chocolat, notamment en ce qui concerne la fixation des prix du cacao et la détérioration des conditions de vie des cultivateurs de cacao en raison de leurs intérêts égocentriques et de leur quête de maximisation des profits sans aucune volonté de répartir les bénéfices le long de la chaîne de valeur", ont-il expliqué dans un communiqué publié le lundi 24 octobre 2022.