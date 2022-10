Grosse panne de WhatsApp : Voici les problèmes signalés

Les utilisateurs de WhatsApp ont constaté une panne de la messagerie chiffrée de Meta le mardi 25 octobre 2022. Il était impossible d'envoyer des messages. Ce dysfonctionnement offre-t-il une véritable opportunité à Telegram ?

Grosse panne de WhatsApp : Telegram, le nouvel eldorado ?

Selon Downdetector, les utilisateurs de WhatsApp ont signalé des problèmes tôt le matin. Il s'agissait de problème de connexion, d'impossibilité d'envoi de messages et de réception de messages. Le site spécialisé dans le recensement de soucis de fonctionnement des plateformes en ligne a répertorié plus de 9 000 signalements en seulement quelques minutes. ""Les rapports des utilisateurs indiquent que le service de messagerie gratuit rencontre des problèmes depuis 9h17" (7H17 GMT)", a précisé le site.

Sur Twitter, des utilisateurs originaires de plusieurs pays ont signalé des bugs. "Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à envoyer des messages et nous travaillons à restaurer WhatsApp pour tout le monde aussi rapidement que possible", a confié à l'AFP un porte-parole du groupe américain fondé par Marc Zuckerberg.

C'est autour de 9 heures que la grosse panne a cessé et le service de messagerie racheté par Meta est redevenu fonctionnel. Pendant le bug, plusieurs utilisateurs de Facebook ont fait des publications recommandant de se ruer sur Telegram, l'application créée en 2013 par les frères Nikolaï et Pavel Dourov.

WhatsApp compte plus de deux milliards d'utilisateurs dans le monde, selon le classement établi par Statista. Ce qui fait de lui le 3e réseau le plus utilisé derrière Facebook et YouTube.