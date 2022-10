Royaume-Uni : Nommé PM, Rishi Sunak affiche ses ambitions

Rishi Sunak a été nommé à la tête du gouvernement du Royaume-Uni. Il succède ainsi à Liz Truss qui a rendu sa démission le jeudi 20 octobre 2022. Le chef du Parti conservateur a été reçu par le roi Charles III peu après sa nomination.

Royaume-Uni : Rishi Sunak succède à Liz Truss

Ex-banquier et secrétaire en chef du Trésor, Rishi Sunak est le tout nouveau Premier ministre britannique. L'homme de 42 ans a été nommé le mardi 25 octobre 2022, soit cinq jours après la démission de Liz Truss. "J'unirai notre pays, non par des mots, mais par des actes. Je travaillerai jour après jour", a déclaré le chef du gouvernement dans un tweet. "Je placerai la stabilité et la confiance économiques au cœur du programme de ce gouvernement. Cela signifie que des décisions difficiles devront être prises", a-t-il ajouté.

Rishi Sunak devient ainsi le plus jeune Premier ministre de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni. Fils d'un médecin du NHS, Yashvir Sunak et de Usha Sunak, une pharmacienne, le successeur de Liz Truss a des origines indiennes. Il a occupé le poste de secrétaire en chef du Trésor du 24 juillet 2019 au 13 février 2020. Sous le règne de Boris Johnson, Rishi Sunak a été le Chancelier de l'Échiquier durant deux années avant d'être élu britannique le 7 mai 2015.

Il a reçu les félicitations de plusieurs personnalités, dont Volodomyr Zelensky. "Félicitations à @RishiSunak pour sa prise de fonction en tant que Premier ministre ! Je vous souhaite de surmonter avec succès tous les défis auxquels la société britannique et le monde entier sont confrontés aujourd'hui. Je suis prêt à continuer à renforcer ensemble le partenariat stratégique !", a tweeté le président ukrainien.

L'ex-Premier ministre Boris Johnson a également félicité Rishi Sunak. "Félicitations à@RishiSunak en ce jour historique, c'est le moment pour chaque conservateur d'apporter son soutien total et sans réserve à notre nouveau Premier ministre", a-t-il déclaré sur son compte Twitter.