UFC 281: Francis Ngannou apporte son soutien à Israël Adesanya

Le champion du monde des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou est toujours dans l’incapacité de défendre sa ceinture à cause d’une blessure contractée depuis plusieurs mois. Pour autant, le Prédateur n’a pas perdu son réflexe pour une bonne camaraderie. La preuve, il apportera son soutien à Israël Adesanya, son pote qui va remettre en jeu sa ceinture de champion des poids moyens de l'UFC ce samedi, lors de l’UFC 281.

Francis Ngannou en mode réeducation

La période de disette se poursuit pour Francis Ngannou. Le natif de Batié éloigné de l’Octogone en raison d’une blessure au genou vit des périodes agitées et mouvementées. Ce dernier qui poursuit sa rééducation avec son staff médical, espère retrouver très prochainement sa forme, ses repères afin de défendre son titre obtenu contre Cyril Gane en janvier 2021.

La star du fight a déjà dans un coin de sa tête, plusieurs projets pour marquer son retour au premier plan des sports de combat. En effet, le champion camerounais et son manager envisagent sérieusement la possibilité de voir le Prédateur faire son entrée dans la boxe et défier les plus grands champions de cette discipline.

« C'est bientôt l'heure du combat pour mon frère » (Francis Ngannou)

Au-delà de ses projets sportifs, Francis Ngannou s’est également illustré récemment par un projet sociétal. Très attaché à son pays d’origine le Cameroun, Francis Ngannou a lancé la construction d’un complexe sportif à Douala qui servira de développement des sports de combats.

Bien qu’il soit éloigné pour l’instant de l’Octogone, il reste attaché aux actualités du fight. Ainsi à l’approche de l’UFC 281, le Camerounais a apporté son soutien à son ami Israël Adesanya. Le néo-zélandais d’origine nigériane qui défiera le brésilien Alex Pereira, tentera de conserver son titre de champion des poids moyens.

Il peut compter sur le soutien indéfectible du Camerounais. « C’est bientôt l’heure du combat pour mon frère @stylebender et on débarque à New York pour tout rafler», a lancé le combattant de 36 ans mardi sur son compte Twitter. Avec trois victoires de rang et 5 défenses de la ceinture à son actif, Adesanya est le grand favori de ce choc contre son rival brésilien.