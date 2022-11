Côte d'Ivoire : Simone-Laurent Gbagbo : Et si Blé Goudé avait choisi son camp ? (Opinion)

Charles Blé Goudé est à Abidjan. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a été accueilli par ses partisans le samedi 26 novembre 2022. Désormais en Côte d'Ivoire, l'ancien détenu de la prison de Scheveningen est en pleins pieds dans la crise entre sa "mère" Simone Éhivet Gbagbo et son mentor Laurent Gbagbo.

Côte d'Ivoire : Blé Goudé en pleins pieds dans la crise Simone-Laurent Gbagbo

Charles Blé Goudé est arrivé à Abidjan le samedi 26 novembre 2022. Le leader du COJEP n'a pas caché sa joie de retrouver ses proches et ses partisans. "Depuis ma cellule de prison, j’ai rêvé de ce moment", s'est exclamé Blé Goudé sur le podium dressé à la place CP1 de la commune populaire de Yopougon.

Par ailleurs, l'ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a indiqué que son rôle n'est pas de révolter ses partisans. En effet, explique-t-il, son pays a été blessé et les Ivoiriens ont été traumatisés. "Vous avez besoin d’un discours qui vous rassure. (…) Mon devoir est d’accompagner ce processus de paix", a ajouté celui que l'on surnommait le "général de la rue".

Simone Gbagbo était bel et bien présente à la place CP1 pour réserver un accueil à son "fils" Blé Goudé. La présidente du MGC (Mouvement des générations capables) a affiché sa joie devant le retour du fondateur du COJEP. "On est très heureux. (…) Nous avons une nation et un peuple à bâtir, et avec ton énergie je suis sûre que tu vas venir prendre ta part, pour que la Côte d’Ivoire soit magnifiée et glorifiée", a dit l'ex-Première dame ivoirienne.

De l'autre côté, Laurent Gbagbo n'a pas daigné effectuer le déplacement pour voir son ancien ministre de la Jeunesse. Blé Goudé non plus n'a pas adressé un mot en direction du fondateur du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire). Si l'enfant de Niagbrahio a toujours nié que les relations entre lui et Gbagbo ne sont pas brouillées, son attitude démontre le contraire.

Charles Blé Goudé semble avoir fait son choix entre Laurent Gbagbo et Simone Éhivet. Après avoir refusé d'intégrer le PPA-CI, il se penche plutôt du côté de la patronne du MGC. Faut-il s'attendre à une prochaine alliance entre lui et sa "mère" ?