Journée des personnes handicapées : Le message de la CAPH-CI

À l'occasion de la 30e Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre 2022, la CAPH-CI (Coordination des associations de personnes handicapées de Côte d’Ivoire) a saisi l’opportunité pour dresser le bilan de ses actions.

Côte d’Ivoire : La CAPH-CI dresse le bilan de ses activités

Le 3 décembre 2022 marque la Journée internationale des personnes handicapées. Pour l’occasion, la CAPH-CI a décidé de plancher sur le sous-thème : "La gouvernance locale comme solution transformatrice pour un développement inclusif avec les personnes handicapées".

Dans un communiqué, la Coordination des associations de personnes handicapées de Côte d’Ivoire affirmé que plus de la moitié des personnes handicapées du pays ont du mal à participer de façon pleine et entière à la gestion de leur cité et cela est dû à de nombreuses barrières.

"Des défis énormes subsistent pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société ivoirienne, car la question du handicap est une question transversale de gouvernance qui se résout au quotidien avec l'aide des organisations et associations de personnes ou pour personnes handicapées", indique la CAPH-CI dans sa note.

L’organisation a rappelé qu’elle a bénéficié du financement de l’ONG internationale INTERNEWS afin de mettre en œuvre le projet pilote sur l’amélioration de la participation des personnes handicapées à la gouvernance dans la commune d’Abobo.

L’année 2022 a marqué aussi un tournant décisif pour la CAPHCI avec la tenue des assises et la célébration de ses 10 ans. Cette étape majeure nous amène à une nouvelle orientation stratégique et institutionnelle pour mieux aborder les défis actuels et futurs", déclare le conseil d’administration de l’organisation.

La Journée des personnes handicapées vise, d’une part à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement, d’autre part à accroître la sensibilisation sur leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.