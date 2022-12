Peter 007, chef des escadrons de la mort ? Me Gbougnon appelle à une enquête

Peter 007 est actuellement aux mains de la justice de la Côte d'Ivoire. Assalé Pierre Niangoran, ancien compagnon d'Emmanuelle Keita, a déclaré dans une vidéo être le chef des escadrons de la mort. Il croupit actuellement à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan). L'avocat ivoirien Me Jean-Serge Gbougnon appelle à l'ouverture d'une enquête.

Côte d'Ivoire : Me Jean-Serge Gbougnon se prononce sur l'affaire Peter 007

C'est à travers une déclaration que Me Jean-Serge Gbougnon, avocat de Charles Blé Goudé, a livré sa position relativement à l'affaire Peter 007. Ci-dessous l'intégralité de ses propos :

Peter 007 chef des «escadrons de la mort »!!!

J’ai, par curiosité, regardé une vidéo contenant une déclaration de ce monsieur se présentant comme «chef des escadrons de la mort » et qu’il aurait encore des «éléments » (sic) à Abidjan.

Il parait qu’il a été arrêté et qu’il serait en train de demander pardon au président de la République.

Je donne rarement mon opinion sur ce genre de choses parce que je suis très loin du dossier et je ne connais donc pas les diverses infractions qui lui sont imputées pour pouvoir avoir une opinion éclairée et surtout documentée.

Cependant, je me permets d’intervenir parce que j’ai occupé pendant des années pour des personnes qu’on a soupçonnées d’être les «créateurs » de ce fameux «escadron de la mort ».

Cependant, jamais aucune preuve n’a aucunement démontré ne serait ce que de l’existence dudit commando à fortiori sa composition.



Alors si aujourd’hui quelqu’un vient spontanément dire publiquement qu’il en est le chef mon souhait le plus ardent et qu’une enquête complète soit menée à l’effet de savoir exactement ce qu’il en est dudit «escadron »!!!

Je suis vraiment curieux de savoir !!!

Donc pour une fois laissons ces affaires de pardon à 2 balles et que la Justice fasse son travail !!!

Me Jean-Serge Gbougno