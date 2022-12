Burkina : Des hommes encagoulés perturbent les cours

Au Burkina Faso, des individus encagoulés et à moto perturbent les cours dans les établissements d'enseignement post-primaire et secondaire de la ville de Ouagadougou. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales condamne ces agissements.

Burkina Faso : Les cours perturbés à Ouagadougou, les autorités menacent

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales du Burkina Faso a indiqué dans un communiqué que depuis le début du mois de décembre, des individus encagoulés procèdent à la perturbation des activités pédagogiques dans des établissements post-primaires et secondaires de la capitale Ouagadougou.

Selon les autorités burkinabè, ces perturbations sont provoquées par des groupuscules de manifestants incontrôlés, motorisés. Elles indiquent certains de ces perturbateurs portent des cagoules et font usage d'armes blanches et de gaz nocifs.

Tout en condamnant ces agissants, le ministère de l'Éducation nationale "encourage les élèves consciencieux à se démarquer des mouvements de perturbation des activités scolaires". Elle met aussi en garde les fauteurs de troubles.