Tidjane Thiam rencontre la jeunesse ivoirienne de la diaspora à paris

Ce 14 janvier 2020, dans le 8ème arrondissement de Paris, Tidjane Thiam, a rencontré des ressortissants ivoiriens résidents en Europe, notamment en France et en Espagne.

Tidjane Thiam échange avec les Ivoiriens de la diaspora

Cette rencontre s’est déroulée dans un cadre fraternel, dans une atmosphère conviviale, informelle, autours d’échanges francs et directs. Durant deux heures d’horloges, les discussions ont essentiellement porté sur les enjeux de développement en Côte d’Ivoire et en Afrique. Les participants, pour l’essentiel, des jeunes professionnels expérimentés, ingénieurs, banquiers, consultants, financiers, et chefs d’entreprises ; avec des parcours académiques et professionnels aussi bien riches que diversifiés, ont apporté des contributions innovantes et pragmatiques au débat autour de l’idée que se fait Tidjane Thiam d’une Côte d’Ivoire apaisée et conquérante.

Entre autres sujets abordés, il y avait ceux relatifs à l’éducation et au développement du tissu de PME locales. Tidjane Thiam, comme à son habitude, n’a pas manqué de souligner son attachement à la scolarisation des jeunes filles et au rehaussement du niveau de la formation dans nos écoles et universités. En ce qui concernent les PME, il a souligné l’importance de renforcer la compétitivité de ces PME et leur accès aux marchés, en travaillant à la mise en place de fonds propres (equity capital) à destination des créateurs de richesses que sont les entrepreneurs ivoiriens.

Il s’est aussi exprimé sur des valeurs chères à son cœur telles que la tolérance, la culture de la non-violence, l’équité et l’amour du travail. Il a terminé en disant son optimisme pour le futur de la Côte d’Ivoire, au regard des dynamiques actuelles au sein de la jeunesse ivoirienne.

C’est donc avec un sentiment de confiance en l’avenir et motivés, que les participants sont repartis, non sans exprimer leur soutien aux initiatives et valeurs portées par Tidjane Thiam.