Côte d'Ivoire : Depuis le Gontougo, Blé Goudé répond à ses détracteurs

En visite dans la région du Gontougo, Charles Blé Goudé a envoyé un message musclé à ses détracteurs. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) s'est exprimé sans langue de bois devant ses partisans.

Côte d'Ivoire-Blé Goudé : "Je ne suis pas pressé..."

Charles Blé Goudé a achevé sa visite dans le Gontougo le lundi 30 janvier 2023. L'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a échangé avec ses militants avant d'emprunter le chemin du retour. Dans son adresse, le patron du COJEP a envoyé un message à ses détracteurs.

En effet, l'ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a apporté la réplique à ceux qui l'accusent de ne pas faire de proposition politique depuis son retour en Côte d'Ivoire le samedi 26 novembre 2022.

"Ceux qui disent, "mais il ne propose rien. Pourquoi il ne dit pas ça ?" Ils veulent me tendre un piège. Dites-leur d'aller réviser leurs leçons. Ça, c'est école de CP1. Un piège comme ça, je ne tombe pas dedans. Dites-leur ça. Je ne suis pas pressé", a avancé Blé Goudé.

"Maintenant, si je n'ai rien proposé, il ne faut pas me suivre. Est-ce que ça s'est compliqué ? Si tu estimes que moi je ne propose rien, mais il faut aller suivre celui qui propose tout. Qui t'a sonné ? Il y a beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire. Il y a PPA-CI, RHDP, PDCI, FPI, UDPCI. Si le COJEP ne propose rien, il faut suivre celui qui propose quelque chose et puis laisse-nous en paix. Nous, on va à notre rythme", a poursuivi le fondateur du COJEP.

La visite de Charles Blé Goudé dans le Gontougo répondait à la volonté des populations de ladite région de le purifier après son séjour à La Haye.