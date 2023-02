Ligue 1 ivoirienne : Sanogo Ali dévoile ses ambitions avec l'ASEC Mimosas

En provenance de la Pro League (Belgique) en mi-saison 2022-2023, le milieu de terrain de l'ASEC Mimosas, Sanogo Ali, affiche de grandes ambitions avec son nouveau club. Ce qu’il souhaite faire avec son club de cœur.

ASEC Mimosas : Sanogo Ali veut se relancer et aider son nouveau club à atteindre ses objectifs

Sanogo Ali, la nouvelle recrue de l'ASEC lors de ce mercato, envisage de se relancer et d'aider son nouveau club à relever les défis au plan national et continental.

« Mes impressions ont été très bonnes (…) L’ambiance est très bonne ici. Je veux d’abord retrouver mon meilleur niveau et aider le club à atteindre ses objectifs, à savoir décrocher le titre de champion de Côte d’Ivoire et surtout aller le plus loin possible en coupe de la Confédération africaine de football (Caf) », a-t-il déclaré au cours d’une interview postée dimanche 5 février 2023 sur la page Facebook officielle du leader de la Ligue 1 ivoirienne.

Interrogé sur la concurrence au niveau de son poste, l’ancien joueur de l’ASI d’Abengourou avoue qu’il travaille avec beaucoup de détermination en vue de maintenir le cap.

« Je m’entraine sérieusement pour retrouver un rythme de compétition. Tout dépendra de la performance de chacun sur le terrain et le choix revient au coach », a affirmé Sanogo Ali.

Pour qui, dans la vie, on se retrouve toujours en concurrence qu’on le veuille ou pas. « Nous avons un très bon groupe avec de très grands joueurs à tous les niveaux. Cela nous aidera à faire la différence dans les situations compliquées », a-t-il reconnu.

Formé à SOL FC où le joueur ivoirien de 24 ans a disputé la deuxième division du championnat ivoirien avant son aventure en Belgique avec RFC Seraing, Sanogo Ali se dit satisfait de ses nouveaux coéquipiers et de l’ambiance qui anime son nouveau groupe.

A cet effet, la nouvelle recrue de l’entraineur français, Julien Henry Patrick Chevalier, compte tout faire pour obtenir la confiance de ce club dont il rêvait depuis longtemps.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci