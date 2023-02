Emplois: Les recettes de I&P Éducation pour réinventer l’avenir du travail

Jeudi 2 février 2022, à Abidjan, I&P a réuni des acteurs de la finance et de l’éducation à l’occasion de la publication de l’étude de capitalisation “Les édupreneurs d’Afrique subsaharienne”, menée en partenariat avec le Gouvernement Princier de Monaco.

10 millions de jeunes africains sur le marché du travail par an, selon I&P

L’occasion de revenir sur l’accompagnement fourni par I&P Éducation et Emploi, programme de financement et d’accompagnement dédié aux édupreneurs, et sur les défis à relever pour renforcer le secteur éducatif.

Réaliser des études de marché pour identifier les réels besoins du marché de l’emploi local; Concevoir les programmes de formation avec une équipe aux profils variés dont une majorité provenant du monde de l’entreprise; Privilégier un corps professoral issu du monde de l’entreprise permettant aux étudiants d’acquérir notamment le langage et les bonnes pratiques des différents milieux professionnels sont entre autres les principaux besoins identifiés lors de cette session de présentation.

Pour Koumba ANOUMA, Directrice programme I&P Éducation et Emploi, “«Ce n’est pas moins de 10 à 12 millions de jeunes africain(e)s qui rejoignent le marché du travail chaque année, pourtant seuls 3 millions d’emplois formels sont créés chaque année. Ce déséquilibre n’est nul pas une fatalité, il peut être inversé grâce à des financements adaptés aux spécificités du secteur éducatif. Le programme Éducation et Emploi propose des outils de financement mixte, des mécanismes catalytiques et une assistance technique, répondant aux besoins de structuration des entreprises éducatives”.

Les partenaires ont pris la parole à tour de rôle pour présenter leur établissement, comment ils ont débuté leur carrière d'entrepreneur éducatif et les formations qu'ils offrent aux étudiants.

L'IP2E qui a 20 ans d'expérience dans l'éducation et l'emploi vise à promouvoir davantage l'entrepreneuriat le secteur pour répondre aux besoins de l'emploi dont le taux de croissance sera à la hausse. D'ici 2050 , 450 millions de jeunes africain.e.s rejoindront le marché du travail (soit 10 à 12 millions par an ) selon les statistiques.

La thèse d'impact de l'IP2E est de " proposer des modèles de financement à impacts, innovants et adaptés pour relever les divers défis de l'éducation en matière de qualité, d'accès et d'inclusion pour favoriser employabilité et autonomisation de la jeunesse en Afrique. "

La subvention comme catalyseur

Au moins 40% des TPME citent l’accès au financement comme une contrainte majeure à leur croissance. Elles ne répondent pas aux critères des institutions financières classiques (microfinance, banques commerciales).

En 20 ans d’expérience dans le financement des PME, I&P a relevé un fossé existant entre les compétences développées par les jeunes femmes et hommes africains, et les besoins du marché du travail local, ceci jusque dans ses propres recrutements.

Les filles, les jeunes femmes et les populations vulnérables ont un accès limité à l’éducation et à la formation, en particulier dans les pays émergents et dans les zones rurales.

Depuis son lancement en 2021, le programme a accompagné une trentaine d’entreprises basées dans 13 pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie , Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) et opérant dans divers domaines de l’éducation tels que la formation professionnelle, l’enseignement supérieur spécialisé, activités auxiliaires, etc. A ce jour, il a impacté 24 145 bénéficiaires directs et indirects dont 55% de jeunes femmes et a généré la création de 2 425 emplois.