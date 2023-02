Guinée: Le ministre Lansana Béa Diallo veut mettre de l'ordre dans le sport

Mercredi 8 février 2023, le ministre guinéen de la jeunesse et des sports, Lansana Béa Diallo, s’est adressé avec fermeté aux présidents des fédérations sportives concernant les maux qui minent leur secteur d’activités. C'était lors d’une conférence de presse à l’occasion de la remise des chèques de subvention au monde sportif de la Guinée.

Lansana Béa Diallo, ministre guinéen de la Jeunesse et des Sports: « On va siffler la fin de la récréation...»

A en croire Media Guinée, Lansana Béa Diallo, ministre de la jeunesse et des sports de la République de la Guinée, s’est voulu très clair avec les présidents des fédérations sportives de la Guinée au sujet des nombreux conflits qui minent leur secteur. « J’ai décidé d’enlever le manteau de celui qui se fait gentil et porter celui d’un gars qui monte sur un ring de boxe pour mettre K.O son adversaire », a-t-il averti. En effet, le ministre guinéen veut désormais mettre fin à ce fléau (copinage et conflits) présent dans le monde sportif guinéen.

« J’ai pris le temps de vous connaitre, d’apprendre qui vous êtes. Malheureusement, avec tous les conflits qui sont dans les fédérations, on va siffler la fin de la récréation pour mettre fin à cette pratique. Aujourd’hui, tous les conflits qui existent dans les fédérations, on va les prendre à bras-le-corps parce que j’ai essayé de faire confiance aux gens, pensant qu’ils vont prendre le temps de se parler afin de s’entendre. Et finalement on est dans la transition, mais cette transition dit une chose très importante, qui est la refondation », a lancé le ministre Lansana Béa Diallo.

Pour lui, le copinage n’a plus sa place dans la transition. Le ministre guinéen de la jeunesse et des sports a terminé son intervention appelant les présidents des fédérations à dépersonnaliser leurs structures pour le développement du sport guinéen. A cet effet, il leur a demandé de déposer le plus vite possible les cahiers de charges susceptibles de justifier leurs demandes d’assistance.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci