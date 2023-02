Agboville: L'UJCA remet des casques aux chauffeurs de motos-taxis d'Offoriguié

Le bureau de l'Union de la jeunesse communale d' Agboville( UJCA) a remis, le dimanche 12 février 2023, une vingtaine de casques et des chasubles aux chauffeurs de motos-taxis du village d'Offoriguié.

Agboville : La jeunesse communale s'engage aux côtés des chauffeurs de motos-taxis d'Offoriguié

Une initiative d'Éhoué Christian Orly, le président des jeunes de la localité située à 7 kilomètres d'Agboville avec pour objectif: inculquer aux motocyclistes l'importance du port du casque. "La mission première de la jeunesse communale est de soutenir les activités des jeunes pour une meilleure autonomisation. Et pour nos jeunes qui font l'activité de moto-taxi, il est impératif pour nous de veiller à leur sécurité. Parce que chaque accident de moto, constitue une perte pour nous. Il y a trop de morts et trop d'invalidités du fait des accidents de moto", déplore le président de l'UJCA, Arsène Édi N'Cho.

Les autorités locales font leur part, selon lui, il revient aussi aux jeunes de faire la leur. "C'est un impératif pour moi en tant que président de la jeunesse communale de mener cette sensibilisation en l'endroit de nos jeunes que vous êtes. Il est bien de faire sa recette journalière mais il est encore mieux de rester en vie, sain et sauf pour construire son avenir. C'est pourquoi, je vous invite à porter ces casques que voici pour mener votre activité. Faites attention à la vitesse, surtout à la surcharge. Sachez que, vous pouvez toujours compter sur nous car nous sommes à votre service" a réitéré le donateur.

Notons que, depuis le 03 février dernier, les agents du ministère des Transports, de la police et de la gendarmerie mènent des sensibilisations sur la sécurité routière à l’endroit des automobilistes, motocyclistes et des usagers sur l'ensemble du territoire national. Et ce, afin de réduire les accidents de la circulation. L’institution d’une semaine de sécurité routière du 03 au 10 de chaque mois, sur une période de 12 mois, a été décidée en conseil des ministres du 18 janvier 2023. Saisissant l'occasion, Arsène Édi N'Cho a appelé ses pairs à l'union et au vivre ensemble.

"Grâce à notre grand frère, Monsieur Apata Apata Marc, vous aurez bientôt vos permis de conduire comme promis. (...) Chers jeunes, les querelles internes d'ordre politique et autres ne doivent plus exister ici à Offoriguié. Agboville et toute la région de l'Agnéby-Tiassa sont en train de se construire grâce au leadership du ministre Dimba Pierre, président du Conseil régional. Et donc, la jeunesse doit rester solidaire, unie tout en cultivant la paix afin d'accompagner le processus de développement amorcé depuis quelques années", a exhorté le président de l'UJCA.

Bien avant, N’Da Germain Kouassi, responsable d'une auto-école à Agboville, est revenu sur certains gestes. "Porter le caque lorsqu’on est sur un cyclomoteur, rouler à allure modérée, ne pas effectuer de dépassement dangereux, éviter le téléphone au volant, ne pas consommer l’alcool avant de prendre le volant, rouler une moto en bon état, sont les gestes responsables à adopter", a-t-il énuméré. Puis, d'indiquer que, le respect du code de la route réduit le taux d’accident de route. "Le code de la route représente le livre saint de la circulation routière et cela passe par la formation(...). Quant au port du casque, il représente la ceinture de sécurité des engins à 2 roues. La tête est la partie sensible du corps qu’il faut protéger. C’est pourquoi, il est obligatoire d’appliquer cette règle", a prévenu le formateur en conduite.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.