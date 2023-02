Titrologie : Blé Goudé mélange les calculs des Gor, Pulchérie Gbalet parle

Selon la titrologie du mardi 14 février 2023, Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'agalité des peuples (COJEP), mélange les calculs des Gbagbo ou rien (GOR). Sortie de prison, Pulchérie Gbalet, fondatrice de l'Alternative citoyenne ivoirienne (ACI) brise le silence, révèle la revue de presse du jour.

Titrologie : Pulchérie Gbalet parle...

"Retour au pouvoir, incitation à la violence électorale, comment Blé Goudé mélange les calculs des Gor", rapporte L'Expression dans sa livraison du mardi 14 février 2023. Pendant ce temps, Générations Nouvelles revient sur le procès en appel des proches de Guillaume Kigbafori Soro.

Après la condamnation des soroistes, le journal dénonce "un verdict à géométrie variable". Sur le même sujet, Dernière Heure rappelle que Soul To Soul et huit autres compagnons de l'ancien président de l'Assemblée nationale ont été condamnés à 20 ans de prison. "Alain Lobognon et Félicien Sékongo acquittés", mentionne le média dans sa titrologie. Pour sa part, L'Avenir barre à sa Une que la Cour d'appel confirme la condamnation contre Guillaume Soro et 20 de ses compagnons.

Pulchérie Gbalet s'est rendue dans les locaux de Le Nouveau Réveil dans le cadre d'une visite de gratitude. À en croire notre confrère, la présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne a brisé le silence. "On veut me faire taire pour toujours peut-être...", a confié l'ex-pensionnaire de la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan).