Côte d'Ivoire : Le Journaliste Ben Diakité prend la tête du Rjpapah

Les membres du Réseau des journalistes professionnels amis des personnes handicapées (Rjpapah), se sont réunis, samedi 11 février 2023, à la Maison de la presse d’Abidjan Plateau pour l’Assemblée générale constitutive du Réseau. Au cours de cette Agc, le journaliste de la radio de la Paix Onuci, Ben Diakité, a été désigné président de la nouvelle structure.

Ben Diakité désigné président du Réseau des journalistes professionnels amis des personnes handicapées (Rjpapah)

Le journaliste de la Radio de la Paix Onuci, Ben Diakité, a été plébiscité par les membres de cette Assemblée générale constitutive, samedi.

Les membres appartenant à ce Réseau, étaient présents pour cette autre rencontre, après celle de la formation qui a eu lieu, il y a une semaine, à la Maison de la presse au Plateau.

Les travaux se sont déroulés sous la supervision du président de la Coordination des associations des personnes handicapées (Caph-Ci), Koné Yacouba. Celui-ci a dit croire à cette structure qui va naitre, parce que ce sera le moyen efficace de promotion des droits des personnes handicapées et des lois qui les régissent.

Le nouveau président élu de ce Réseau a indiqué de prime abord que la mission est un travail d’équipe et non une mission solitaire pour le rayonnement de cette structure.

Au cours ce premier mandat qu’il compte gérer avec une équipe de 15 membres, il fera connaitre le cadre juridique et législatif qui encadre les personnes handicapées, promouvoir les activités des personnes handicapées sans exclusif ; former et sensibiliser les journalistes à la cause des personnes handicapées ; donner plus de visibilité dans nos médias aux personnes handicapées et changer le regard de la société sur la personne en situation d’handicap.

Ben Diakité dispose de 5 ans pour gérer ce mandat. Il est rééligible.