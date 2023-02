Côte d'Ivoire : Affoussiata Bamba appelle les soroistes à garder le cap

Silencieuse depuis un moment, Affoussiata Bamba Lamine est sortie de sa réserve après la confirmation en appel de sa condamnation à 20 ans de prison. L'avocate de Guillaume Kigbafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a appelé les militants de Générations et peuples solidaires (GPS) à garder le cap.

Côte d'Ivoire : Le message d' Affoussiata Bamba aux partisans de Guillaume Soro

En exil auprès de son mentor Guillaume Soro, Affoussiata Bamba Lamine a vu sa condamnation à 20 ans de prison confirmée en appel par la justice ivoirienne le lundi 13 février 2023. L'ancienne ministre de la Communication d'Alassane Ouattara avait été condamnée par contumace en 2019 pour "atteinte à la sûreté de l'État".

Quelques jours après la confirmation des charges pesant contre elle, Affoussiata Bamba a jugé utile d'adresser un message aux partisans de Générations et peuples solidaires (GPS). "Chers amis, gardons le cap", a posté l'avocate de Guillaume Soro sur sa page Facebook.

Ce n'est pas la première fois que depuis l'exil la fille de l'opposant ivoirien Bamba Moriféré lance un appel aux soroistes. En juin 2022, l'ex-ministre avait demandé aux militants de GPS d'avancer sereinement.

"Chers amis, la fin d’une chose marque le début d’une autre, vérité immuable ! “Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que, tout simplement, parce que notre connaissance ne les atteint pas.”, disait Amadou Hampâté Bâ. Avancez sereinement, restez concentré et ayez à l’esprit que l’aurore annonce le lever du soleil, un soleil qui brillera sur une Côte d’Ivoire libre, démocratique et prospère. Symbole de joie et d’espoir, je vous souhaite de vivre un joyeux et excellent mois de juin", s'était exprimée la candidate malheureuse aux législatives du 18 décembre 2016 à Cocody. Alors candidate du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), elle avait été battue par Yasmina Ouégnin.