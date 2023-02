Côte d'Ivoire: Deux organisations dénoncent la cherté de la vie et accusent

Le Conseil des consommateurs du District d’Abidjan (CCDA) et Signal consommateur de Côte d’Ivoire "dénoncent avec la la plus grande énergie, les augmentations abusives des prix des denrées de grande consommation, services et ceux des produits vivriers". Ces deux organisations de consommateurs ont crié leur ras-le-bol et exprimé le cri de cœur des millions d’Ivoiriens, "victimes" de la cherté de la vie observée à travers la flambée des prix de bien de denrées et autres produits et services. Voici l’intégralité de leur déclaration commune dont nous avons reçu copie, ce jour.

Déclaration du conseil des consommateurs du District d’Abidjan (CCDA) et Signal consommateur de Côte d’Ivoire sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire

LOI N°2016‐412 DU 15 JUIN 2016 RELATIVE À LA CONSOMMATION

Art.2.‐ La présente loi a pour objet la protection du consommateur en Côte d’Ivoire. Il est applicable à toutes les transactions en matière de consommation relatives à la fourniture, à la distribution, à la vente ou à l’échange de technologie, de biens et services. Sur ce fondement, deux organisations actives de défense des droits et protection des intérêts des consommateurs se proposent de conjuguer leurs efforts dans l’amélioration des conditions de vie et la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs. Ces dernières années, les consommateurs ont été et continuent d’être éprouvés par la cherté de la vie.

Les consommateurs ont l’impression que tout concourt à reprendre donc de la main gauche ce que l'Etat a donné ou va donner aux populations de la main droite. Car au moment où le gouvernement s’engage à améliorer les conditions de vie et de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs, nous assistons à des hausses de prix de certains produits de grande consommation surtout ceux réglementés qui ont fait l’objet de plafonnement des prix dont la farine boulangère, la baguette de pain, la viande, l’huile raffiné, riz , les tarifs publics de l’eau et l’électricité, le transport, le gaz butane ; le loyer d’habitation…

Le Conseil des Consommateurs du District D’Abidjan (Ccda) et Signal Consommateur de Côte D’ivoire, deux organisations de défense des droits et protection des intérêts des consommateurs, ont mené plusieurs en!,€quêtes dans différents marchés, supermarchés et boutiques de différentes villes et communes. Selon le constat, 90% des prix de ces produits et services cités ci-dessus ne sont pas respectés sur le terrain au regard de la réglementation en vigueur qui exige que le consommateur ait le choix de deux baguettes de pain dans les boulangeries. On en veut pour preuve tout récemment après la grève des boulangers, la disparition de la baguette de pain de 174 grammes au prix 150 f dans nos boulangeries.

90% des prix de ces produits ne sont pas respectés sur le terrain

Il n’y a que la baguette de pain de 200 FCFA qui s’impose aux consommateurs, de plus ne respectant même plus le grammage 232 relatif à la règlementation liée à la métrologie. De plus, celle de 200f dont le poids varie d'une boulangerie à une autre pèse en 210 à 224 grammes. Constat suspect, il n'y a plus de contrôle des agents du ministère du Commerce dans les boulangeries, l'on s'interroge... Du coup les acteurs proposent ce qu’ils veulent sans respecter le grammage, en témoigne les affichages des nouveaux prix par certaines boulangeries. C’est pareil pour le transport qui fait partie des produits règlementés, mais qui subissent des hausses du prix dans les différentes communes, tel que Yopougon, Cocody, Port-Bouët. Concernant la commune de Yopougon, les prix des taxis communaux sont passés de 250f cfa à 300fcfa , cela est affiché dans presque tous les taxis.

Concernant les taxis de Cocody, les distances Cocody la vie à petro ivoire qui coûtait 400f cfa est passé à 600fcfa Pareil à Port Bouet, du carrefour Anani à Port-Bouët centre est passé de 300 à 500f, Port-Bouët centre à derrière warf de 150f à 200f.Face à cette énième hausse du prix du carburant dont le prix du litre de l’essence est passé de 775 à 815 Fcfa le litre comme l’affichent les compteurs des pompes, les consommateurs ne peuvent dissimuler leurs inquiétudes.

Concernant les loyers à usage d'habitation ; Sans oublier la flambée du prix du loyer, au détriment de la loi N° 2019-576 du 26 Juin 2019 Instituant Code de la Construction et de l’habitat, qui plafonne notamment les sommes à verser par les locataires aux bailleurs, lors de la conclusion du contrat de bail à usage d’habitation, à deux mois de caution et deux mois à titre d’avance sur loyer (soit un règlement sur 4 mois). Les propriétaires refusent d'appliquer la réglementation en vigueur en passant par d'autres moyens peu catholique " en prenant plusieurs mois d'avance et caution sans pour autant inscrire cela dans le contrat de bail "( je rappelle que ce sont des enquêtes terrains et sur la base des plaintes récurrentes des consommateurs) alors que « La violation de cette disposition constitue une infraction fiscale ».

La CNLVC a échoué dans sa mission de coordination et du suivi des actions du gouvernement

Malgré tout cela, le prix des loyers grève la bourse des ménages dans ce contexte économique difficile. Il faut rappeler qu’en 2022, le Conseil Nationale de Lutte Contre la Vie Chère (CNLVC) avait annoncé dans la presse la mobilisation du gouvernement et la prise des actions immédiates enfin de régler le problème lié à la vie chère, Voici le lien https://youtu.be/2SKFUxhcflY de la vidéo RTI 1, publié le 03 mars 2022 dernier sur YouTube. Dans laquelle le CNLVC à travers Mme Bah Ranie Didice a annoncé plusieurs actions en cours d'exécution et d'autre en programme dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Et nous sommes en 2023 aucune amélioration bien au contraire, nous allons de pire en pire.

A cet effet, la CNLVC a échoué dans sa mission de coordination et du suivi des actions du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises et des stratégies de lutte contre la vie chère. La secrétaire exécutive du CNLVC Dr Ranie-Didice BAH-KONÉ, élevé au grade de chevalier dans l’ordre national du mérite, méritait-elle une décoration en cette période sensible, ou les consommateurs sont sous le joug de la cherté de la vie ? Fort de ce constat, nous demandons la démission de la secrétaire exécutive du conseil nationale de la lutte contre la vie chère Dr Ranie-Didice BAH-KONÉ.

Le CCDA et SIGNAL CONSOMMATEUR CÔTE D’IVOIRE, dénoncent avec la plus grande énergie, les augmentations abusives des prix des denrées de grande consommation, services et ceux des produits vivriers. Les consommateurs n’attendent que de constater les différentes mesures prises pour l’amélioration des conditions de vie afin de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs.

Fait à Abidjan le, vendredi 24 février 2023

Pour le Conseil des consommateurs du District d'Abidjan (CCDA)

Le Président

Augustin KOUAMÉ

Pour Signal Consommateurs de Côte d'Ivoire

Le Président

Coulibaly TOUMANI