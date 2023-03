France : Franklin Nyamsi suspendu de ses fonctions d’enseignant

Le professeur Franklin Nyamsi a écopé d’une sanction de trois mois de suspension de la part du ministre français de l’Éducation nationale en raison de ses "critiques de la politique africaine de la France".

France : Que reproche-t-on à Franklin Nyamsi ?

C’est Franklin Nyamsi lui-même qui donne l’information à travers une publication sur son compte Twitter. En effet, le proche de Guillaume Kigbafori Soro fait savoir que le ministre français de l’Éducation nationale Pap N’Diaye, lui a donné une suspension de trois mois de ses fonctions de professeur.

"Chères et Chers Internautes Citoyens, j‘ai reçu ce jour même notification d’une sanction disciplinaire de suspension temporaire de trois (03) mois de mes fonctions professorales en France par le ministre de l’Éducation nationale Pap N’diaye", a déclaré Franklin Nyamsi.

Le conseiller spécial du fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) ajoute que l’épée de Damoclès qui planait sur lui depuis 2021 vient donc enfin de s’abattre.

"Le ministre me reproche explicitement mes critiques de la politique africaine de la France. Et j’ai été l’objet de nombreuses convocations disciplinaires depuis mai 2021 pour les mêmes raisons alléguées. J’ai donc pris attache avec le Collectif d’Avocats mobilisés autour de ma cause", a poursuivi l’écrivain camerounais.

Par ailleurs, le soroiste a l’intention de défendre ses libertés de pensée, de conscience, d‘opinion et d‘expression contre cette sanction qui relève, de son point de vue, de la pure et simple répression politique du régime du président Emmanuel Macron contre sa personne.

"Ma détermination à assumer tous mes droits et devoirs citoyens est intacte. Je n’ai pas d’autre choix que de toujours résister contre l’Injustice", a soutenu Nyamsi.