Coaching et développement personnel: Voici la différence entre un influençeur et un coach

Désormais, plus besoin de se déplacer hors de la Côte d’Ivoire pour acquérir une formation de qualité dans le domaine du coaching. Ithos Consulting , un cabinet spécialisé dans le développement des qualités de leadership des managers et des équipes dirigeantes vient d’ouvrir ses portes, à Abidjan.

Formation en coaching : Une toute nouvelle école voit le jour

Présidé par Stephan Corridon , ledit institut a procédé au lancement de la formation d’une première vague de managers, du vendredi au dimanche dernier. “Nous sommes ravis d'accueillir cette première promotion à l'école de formation au coaching professionnel certifié ICF en Afrique de l'Ouest à Abidjan », a déclaré Stephan Coridon. « Cette formation va crédibiliser le métier de coach professionnel et offrir un accompagnement de qualité aux personnes et aux entreprises en Afrique de l'Ouest. Nous sommes convaincus que les participants à cette première promotion acquerront des compétences précieuses en coaching professionnel et qu'ils seront en mesure de contribuer à la croissance et au développement économique de la région", a-t-il.

Ce sont une douzaine de personnes qui ont été touchées par cette formation. «Nous allons offrir une formation sur une durée de 7 à 9 mois. Ce qui est l’équivalent de 300 heures de formation. Les participants viennent d’entreprises et sont pour la plupart des Directeurs Généraux, des Directeurs de ressources Humaines, et même ceux qui disposent d’un cabinet », a indiqué Stephan qui précise qu’au terme de la formation, il y a une certification de l’ICF qui est la plus grande structure de coaching au monde qui sera décernée, à chacun des participants.

Plusieurs modules de formation, les uns tous aussi intéressants que les autres, qui aiguisent le développement personnel sont au menu des échanges. Quatre expertises sont mises à la disposition des formés. Primo, le conseil en Gestion et développement des talents des managériaux. Secundo, la formation à la pratique efficace du leadership. Tertio, le coaching des équipes opérationnelles et dirigeantes. Quato, le coaching des managers au leadership. Ithos consulting qui entend être une école de référence en matière de coaching, a fait déplacer Sandrine Tribout (master Coach) dont l’expertise est mondialement reconnue.

« Je suis heureuse de venir former les coachs à Abidjan. Je sens un frémissement en Côte d’Ivoire, un besoin. Je constate que 70 % de la population qui est constitué de jeunes, ont besoin d’être accompagnés sur le continent africain. La Côte d’Ivoire n’échappe pas à la donne. Je viens apporter des outils, car le métier de coach a des codes et outils précis. Nous venons faire l’expérience pratique et faire des démonstrations", a-t-elle fait savoir.

Se prononçant sur le cas des influenceurs, elle indique qu’il n y a aucun lien entre un influenceur et un coach. Étant donné que le coach ne s’accommode guère de la foule et du rassemblement. Pour elle, le coach a une mission d’accompagnement et bien toujours de manière discrète sans porter de jugement. Notons que toutes les personnes qui ont pris part à la formation se sont dites très satisfaites.