Promotion du tourisme: Siandou Fofana représente la Côte d’Ivoire en République Dominicaine

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a pris part, du 16 au 18 mai, à Punta Cana en République Dominicaine, à la 118e session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) dont il assure la première vice-présidence. La thématique centrale des débats étant d’imaginer un narratif innovant pour promouvoir l’industrie touristique.

Encadrée par un Forum sur le tourisme durable dans le pays-hôte, la République Dominicaine, et une Foire dévoilant les attraits de cette destination insulaire des Caraîbes, la 118e Session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), du 16 au 18 mai, entendait opérer une révolution copernicienne.

Et ce, à l’aune de la thématique générique : « Des manières nouvelles de parler du tourisme ». Au plan protocolaire, Roberto Alvarez, Ministre des Affaires étrangères, au nom du Président de la République de Dominique, Luis Abinader, a souhaité la bienvenue, lors de la cérémonie d’ouverture, le 17 mai.

Avant que le Ministre du Tourisme, David Collado n’exprime la gratitude de son pays à l’instance de gouvernance mondiale du tourisme pour l’avoir coopté en tant que pays-hôte de cette 118e Session et élu en qualité des 35 membres du Conseil exécutif. Il clamera:

« À bras ouverts, nous accueillons le monde entier ! Le meilleur trimestre de l'histoire du tourisme du pays est arrivé accompagné de 3 745 475 visiteurs (2 757 810 par voie aérienne, plus 987 665 pour les touristes de croisières). Des chiffres historiques pour le pays et son peuple ».

Quant au secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, il a mis un point d’honneur à saluer la reprise remarquable du tourisme de ce pays et qui s’érige comme un exemple. Avant d’indiquer que pour ce pays, le tourisme n’est pas un luxe, mais une nécessité avec plus de 25% du PIB.

Dans le même élan, le Président du Conseil exécutif, Ahmed Al-Katheeb, Ministre Saoudien du Tourisme, a réitéré la prééminence de s’inscrire pour tous, dans une approche plus durable du tourisme.

Aussi, a-t-il instruit la trentaine de ministres présents et les quelque 200 délégués de l’écosystème, du secteur privé et du monde associatif, d’initier des approches public-privé et intégrer dans leurs process des options pour les énergies non-fossiles, la prise en compte des spécificités des territoires et l’intégration des populations locales dans la structuration des projets.

Le tout avec une concertation de tous les instants et une communication, justement à propos, pour en revenir au thème heuristique de la 118e session. En outre, l’activation des Bureaux régionaux de l’OMT, à l’instar de celui fort actif de Riyad en Arabie Saoudite, la réorientation des prérogatives des membres-affiliés ont fait l’objet de plusieurs communications et d’un agenda revisité par le Conseil.

C’est en sa qualité duelle de 1er vice-président de l’instance de gouvernance mondiale du tourisme et de président de la Commission régionale pour l’Afrique de l’OMT qu’y a pris part le Ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana.

L’enjeu de la thématique d’un narratif innovant, au lendemain de la crise pandémique de la Covid 19 qui ébranlé le secteur sans en altérer les ressorts mais démontré, a contrario, sa résilience, d’une part ; et d’autre part, face aux techniques communicationnelles et mercatiques digitalisées, s’impose si l’on se réfère aux différentes interventions des officiels et experts. Tous, au profit des acteurs et des populations, devant répondre au corpus des items suivants :

« Comment assurer au tourisme une forte présence éditoriale ; De quoi a-t-on besoin pour faire parler du tourisme en dehors de l’univers des voyages ; Comment revisiter l’image pour refléter l’évolution sur la voie de la durabilité et de l’innovation ; Quels instruments le marché offre-t-il pour que les utilisateurs manifestent leur engagement en faveur d’un tourisme au service du développement ; Comment faire pour actualiser l’image sans renier l’essence et en intégrant les nouvelles priorités ? ». Pour le ministre Siandou Fofana, y répondre, revient à :

«Apprendre à communiquer sur le tourisme pour le développement durable, trouvez les clés pour refaire les marques touristiques et adapter l'image du secteur pour assurer leur pertinence dans le monde des communications digitales, déceler et prendre en compte dans nos stratégies les tendances les plus importantes du journalisme touristique aujourd'hui, et comment utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir le tourisme et son impact positif sur les communautés ».

Une posture qui résonne en écho au discours de cadrage du modérateur Marcelo Risi, Directeur de la Communication de l’OMT, situant les enjeux du thème, après les allocutions de bienvenue de David Collado, Ministre du Tourisme de la République Dominicaine et de Zurab Pololiskashvili, Secrétaire général de l’OMT.

M. Risi indiquant que la paralysie des voyages internationaux, ces deux à trois dernières années, a été l’occasion de repenser le tourisme. Ce temps de réflexion nous a fait voir que le secteur doit faire une place importante à la durabilité, la paix, l’innovation, l’emploi de qualité, et l’autonomisation des femmes et des jeunes.

De même, les experts ont pu observer que le tourisme a été, et est resté, très présent dans les médias généralistes et les plateformes d’information les plus en vue dans le monde entier. Et qui souligne que « ces priorités, à replacer dans le contexte actuel du numérique, exigent aussi de repenser la communication du secteur ».

En tout cas, de grands spécialistes de la communication ont donné des clés pour revisiter les marques et adapter leur image, assurant ainsi leur pertinence à l’heure de la communication numérique, qui à son tour a des répercussions à la fois sur la perception des consommateurs, le secteur privé et la gouvernance internationale. 900 millions de touristes en 2022 : hausse dans toutes régions du monde ! Il importe de noter que les touristes ont été plus de 900 millions à faire des voyages internationaux en 2022, c’est deux fois plus qu’en 2021.

Le tourisme en bonne place dans les programmes d’action des gouvernements et des organisations internationales

Toutes les régions du monde ont enregistré des chiffres en hausse et le tourisme n’a jamais bénéficié d’une telle reconnaissance, aussi bien publique que politique et médiatique. L’an dernier au mois de mai, l’Assemblée générale des Nations Unies a tenu pour la première fois de son histoire un débat consacré au tourisme, soulignant le rôle fondamental qu’il tient dans la reprise économique et dans une croissance inclusive.

En 2023, sur la base d’une résolution des Nations Unies soutenue par plus de 100 pays, la possibilité sera étudiée de traiter des questions liées au secteur dans le cadre de débats annuels ou de séances thématiques de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le tourisme figure aussi en bonne place dans les programmes d’action des gouvernements et des organisations internationales.

En outre, le grand public est de plus en plus conscient que le secteur des voyages a des retombées qui vont bien au-delà d’une simple activité ludique ou culturelle. La population mesure de plus en plus son importance pour la création d’emplois décents et comme secteur porteur d’opportunités.

Rendez-vous pour les 119e et 120e sessions en Ouzbékistan…

Le Conseil avait à son agenda, des débats sur l’avenir de l’Organisation et les échéances de ses prochains rendez-vous. Suivant la pratique pour les sessions du Conseil du deuxième semestre les années impaires, les 119e et 120e sessions se dérouleront dans le cadre de la 25e session de l'Assemblée générale se tenant à Samarcande (Ouzbékistan) du 16 au 20 octobre 2023.

Les recommandations de pays-hôtes pour les éditions 2024 et 2025 de la Journée mondiale du tourisme (JMT) seront faites, respectivement, par la Commission régionale de l’OMT pour l’Europe à sa réunion se tenant à Sofia (Bulgarie) du 31 mai au 2 juin 2023, et par la Commission régionale de l’OMT pour l’Asie du Sud à la réunion conjointe CAP-CSA à Phnom Penh (Cambodge), les 15-17 juin 2023.

Il Les thèmes suggérés pour les célébrations sont : Journée mondiale du tourisme 2024, accueillie en Europe : « Tourisme et paix » ; Journée mondiale du tourisme 2025, accueillie en Asie du Sud :

« Tourisme et transformation durable ». …et la JMT 2023 à Riyad (Arabie Saoudite) Les candidatures seront présentées à la 25e session de l’Assemblée générale de Samarcande (Ouzbékistan). En 2023, les célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme seront accueillies à Riyad (Royaume d’Arabie Saoudite), autour de la thématique du « Tourisme vert ».

Notons qu’en 2021, c’est Abidjan (Côte d’Ivoire), puis Bali (Indonésie), en 2022, qui ont abrité les célébrations officielles de la JMT.

Siandou Fofana, la « diplomatie touristique » tous azimuts…

En marge de ce grand rendez-vous du tourisme mondial, le ministre Siandou Fofana a fait montre, encore une fois, de son entregent en matière de diplomatie touristique.

Ainsi, a-t-il, pêle-mêle, échangé, du cadre des coopérations bilatérales ou multilatérales, avec les Ministres du Tourisme, Carlos Jorge Duarte Santos du Cap-Vert et Ahmed Al-Khateeb de l’Arabie Saoudite et SEM. Maher El-Adawy, Ambassadeur de l’Égypte en République Dominicaine.

En ligne de mire, la mise en route de circuits multimodaux de croisières avec le Cap-Vert, la création d’un institut de formation aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie et l’activation d’un fonds d’investissement avec l’appui du Fonds souverain saoudien ; la réalisation d’une ville touristique nouvelle et d’infrastructures de loisirs dans la région de San Pedro avec des investisseurs égyptiens.

