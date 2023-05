Municipales à Korhogo - Lass PR (RHDP): « Je vais écraser Issa Malick et Solo CK dans les urnes »

Candidat du RHDP aux municipales du 02 septembre 2023 dans la commune de Korhogo, Lacina Ouattara dit Lass PR dit n’avoir aucune crainte pour ce scrutin qui l’opposera à Issa Malick Coulibaly, candidat du PPA-CI, et à Coulibaly Souleymane dit SOLO CK, candidat du PDCI. Dans l’entretien qu’il a accordé à Afrique-sur7, le député de Korhogo, par ailleurs conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara, dévoile sa vision pour la commune de Korhogo. Entretien!

Quel est votre sentiment après avoir été désigné par le RHDP comme candidat à la mairie de Korhogo ?

Je suis très content et très fier. Je dis encore merci au Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, et merci à feu Amadou Gon Coulibaly qui a été mon parrain et mon formateur. Je dis merci aussi à la famille Gon Coulibaly qui m’a soutenu. Merci au frère du Président de la République, Monsieur Birahima Ouattara, merci au Ministre Gilbert Kafana, au Ministre Sangafowa. Merci à tous les cadres du Poro. Je serai toujours là pour la population de Korhogo qui est contente pour ma désignation en tant que candidat RHDP.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’être désigné candidat à la mairie de Korhogo?

Cela signifie que c’est un héritage d’Amadou Gon Coulibaly. Son petit qu’il a formé, va être à la mairie. Depuis l’au-delà, il sera très content et fier.

Korhogo est une grande ville de la Côte d’Ivoire. Quels sont les principaux chantiers auxquels vous comptez vous attaquer, une fois élu ?

Les besoins de Korhogo sont les mêmes besoins des grandes villes de Côte d’Ivoire. Il y a le besoin de l’adduction en eau potable pour tous; le besoin de compteurs à cartes pour alimenter les ménages en électricité. La population a besoin que ses élus soient proches d’elle pour l’écouter, l’entendre. Mon premier projet, c’est de construire un nouveau local pour abriter la mairie, un édifice qui ressemble à la ville de Korhogo et dont feu le Premier ministre, feu Amadou Gon sera fier.

Mon second projet, c’est de continuer à aider la jeunesse comme nous l’avons déjà commencé. Je m’attellerai aussi à trouver des fonds de commerce pour nos mamans parce que le constat est que les mamans souffrent énormément. Pour les enfants, j’envisage de construire un centre d’attraction et de distraction. Je veux construire un grand centre commercial, reconstruire le marché de la ville, construire des centres de santé…Nous allons changer le visage de la ville.

Vous avez en face de vous des candidats de l’opposition qui ont occupé de hautes fonctions. Vous, au regard de votre parcours atypique. Est-ce que vous ne craignez pas un peu de ne pas pouvoir gérer une mairie comme celle de Korhogo ?

J’ai vu que Issa Malick Coulibaly a été désigné comme candidat du PPA-CI. C’est un grand-frère. J’ai été le voir pour lui dire que je suis candidat à la Mairie de Korhogo. Il m’a dit, le moment venu, qu’il viendrait me voir mais il n’est jamais venu. Cependant, je lui dois un respect. Quant à mon jeune frère Solo CK, candidat du PDCI, je l’ai vu grandir. C’est même grâce à son père Kassoum Coulibaly que je suis allé aux USA. Mais quand je vais les écraser dans les urnes, ils vont m’appeler pour me dire « félicitations ».

Tu ne peux pas vivre loin des populations pendant 10 ans et revenir pour demander leur soutien. Les populations de Korhogo voient ce que nous avons fait pour elles. Et les populations sont reconnaissantes. Depuis 10 ans, je suis avec cette population. J’aide les jeunes et les femmes. Et quand les femmes sont avec toi, tu pars rassuré. Donc je n’ai aucune crainte. On a le soutien de tous, même le GPS de Korhogo.

A moins de 04 mois des élections, est-ce que vous avez un appel à lancer à l’endroit des populations ?

Je demande à la population de rester sereine, de ne pas s’adonner à la violence. Que tout le monde s’apprête à aller aux urnes dans la paix. Ça sera un match RHDP contre PPACI ou encore ADO contre Gbagbo. Les populations doivent sortir massivement pour montrer au Président Ouattara que Korhogo est toujours avec lui.