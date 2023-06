De Dakar à Abidjan...L’instrumentalisation de la justice pour régler des comptes politiques

Sous nos yeux, l’histoire politique en Afrique accélère sa cadence, et dans son cheminement, elle réserve et réservera certainement de nombreuses surprises à nombre de personnes.

Politique : Ces temps qui tanguent...

Les cieux nous font parvenir des signes que nous refusons obstinément de voir. Le maître du temps et des circonstances nous parle, mais nous refusons d’écouter et de décrypter son message.

Car nos oreilles se sont bouchées, nos cœurs endurcis, et les écailles ne nous sont jamais tombées des yeux. De ce fait, personne n’entend, ne sent et ne voit pas ce qui se profile à l’horizon.

Ceux qui tiennent les rênes du pays, arc-boutés sur leurs certitudes et leurs projections, pensent véritablement tenir en main le destin du pays et pensent être à mesure de dessiner demain à leur guise et selon leurs besoins. Mais en réalité, c’est juste de la vaine prétention !

Le président Macky Sall a réussi dans un passé récent à mettre hors-jeu ses principaux adversaires

Ce qui se passe au Sénégal aujourd’hui, est préoccupant et doit interpeller chacun de nous.

Jadis considéré comme un exemple de démocratie réussie, le Sénégal offre aujourd’hui un spectacle désolant, avec à la clé des pertes en vies humaines. Comme dans nombre de pays africains, le pouvoir sénégalais instrumentalise la justice pour se frayer un boulevard dans son souci de conserver le pouvoir.

Le président Macky Sall est devenu familier de cette odieuse pratique. Il a réussi dans un passé récent à mettre hors-jeu ses principaux adversaires par le biais de la justice. Khalifa Sall, l’ancien maire de Dakar et Karim Wade, le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, en ont fait les frais.

L’un, Khalifa Sall, condamné à une peine de prison, n’a pu présenter sa candidature à la dernière présidentielle. L’autre, Karim Wade, accusé d’enrichissement illicite, fut contraint à l’exil.

Le président Macky Sall, remet le couvert, et les tribulations que connait actuellement M. Ousmane Sonko, procèdent de ce souci du président sénégalais de se débarrasser une fois de plus, d’un adversaire, par le biais de la justice.

Accusé de viol et jugé pour ce chef d’accusation, Ousmane Sonko est acquitté mais condamné pour un autre chef d’accusation sorti du chapeau des juges sénégalais, mais qui n’avait jamais été évoqué tout au long du procès. Mais qu’importe ?

Les juges ont joué leur partition et ont prononcé la sentence qui peut mettre fin aux ambitions présidentielles d’Ousmane Sonko, pour le plaisir de Macky Sall.

Tout sauf Ousmane Sonko...

Ici comme ailleurs, la justice a des contorsions dont elle seul a le secret. Ces juges arrivent-ils seulement à se regarder dans une glace ?

Même si de façon formelle, M. Macky Sall n’a pas encore affirmé vouloir briguer un troisième mandat, les pas qu’il pose, donnent de croire qu’il n’en pense pas moins.

Au demeurant s’il ne va pas pour un troisième mandat, Ousmane Sonko ne doit pas être le prochain président sénégalais. Véritable politique de la terre brulée !

La réponse de la rue de Dakar, de Ziguinchor et d’autres villes sénégalaises, à travers de violentes manifestations et d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, ainsi que l’incertitude de ce que deviendra cette situation, montrent assurément que les temps tanguent dangereusement au Sénégal, et Dieu seul sait ce que demain sera fait.

Gbagbo et l'affaire du « braquage » de la Beceao

Autre lieu, autre velléité d’écarter un adversaire de poids à la présidentielle prochaine : la Côte d’Ivoire.

Ce pays bruit ces derniers jours avec la radiation du président Gbagbo de la liste électorale. N’étant ni électeur ni éligible, il va de soi qu’il ne pourrait pas être candidat à la présidentielle. Ici, comme au Sénégal, la justice instrumentalisée a été utilisée à cet effet.

Pour rappel, alors qu’il était en procès à la Cpi, et que des rumeurs persistantes faisaient état d’une éventuelle libération, la justice ivoirienne, avec une célérité qu’on ne lui connaissait pas, jugea le président Gbagbo pour « braquage » de la Beceao et le condamna à 20 ans de prison.

Il ne s’agit ni plus ni moins, que de donner des arguments juridiques pour invalider une éventuelle candidature à la présidentielle. Pourtant, la Beceao n’a jamais porté plainte pour avoir été braqué et n’a jamais fait état d’un préjudice subi.

L’instrumentalisation de la justice

L’instrumentalisation de la justice pour régler des comptes politiques, est donc devenue un pli pour les pouvoirs africains. Et des juges s’adonnent à ce jeu honteux, transformant le temple de Thémis en arène de gladiateurs pour plaire au prince du moment.

Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, espérons que les dirigeants ivoiriens voient poindre à l’horizon ce qui arrive au Sénégal.

Pendant que le chef de l’Etat ivoirien est sollicité par ses partisans à l’effet de briguer un troisième mandat, ces mêmes partisans sont dans une jubilation éjaculatoire, à l’idée que le président Gbagbo ne sera pas de la partie en 2025.

Assurément si les choses restent en l’état, les temps qui arrivent vont...tanguer.

Mais arrive le jour où l’ivraie sera séparée du vrai.