Côte d'Ivoire: Qui est le général Soro Kodan Pagaforo, l'un des artisans de l'avènement des filles à l'EMPT de Bingerville?

Cet Officier général est un pur produit de cette prestigieuse École (EMPT) où il s'est fait une brillante réputation de "Matheux", au sein de la 37è promotion (1976).

Armée de Côte d'Ivoire: Tout savoir sur le général de brigade, Soro Kodan Pagaforo

Personne n'échappe à son destin, dit-on, Soro Kodan Pagaforo, alors Lieutenant- Colonel, reviendra sur ses pas cette fois en tant que Commandant de l'Empt de 2011 à 2016. Il y laissera encore des traces indélébiles pour l'histoire, en contribuant à l'avènement de la politique du genre en 2012.

Ses " filles" de la première promotion, comme il les appelle affectueusement, font actuellement leurs pas à l'Université et dans les grandes écoles. C'est cet homme, au tempérament très calme, humble et sans histoire, fier du travail abattu au profit des enfants de troupes, que nous avons rencontré à ses bureaux, au ministère de la Défense.

-02 avril 1963: né à Ladiokaha, Sous-préfecture de Sinématiali.

-1976: admis en 6e à l'EMPT de Bingerville.

-1983: bac c et orienté à la faculté des sciences et technique, Université nationale de Côte d'Ivoire.

-1987: maîtrise des sciences et technique option Électronique, Électrotechnique, automatique et informatique (MST- EEAI).

-1987- 1989: École des Officiers, à l'EFA de Bouaké, 21e promotion "Jacques AKA".

-1989-1990: cours d'application toujours à l'Ecole des Forces Armées de Bouaké.

-1990-1991: bref passage à la Compagnie Territoriale de Korhogo (un mois et demi), et à l'Ecole Nationale des Sous- Officiers d'Active (ENSOA), durant onze mois et demi.

-1991- 1999: 1er Bataillon d'infanterie d'Akouédo;

-Adjoint au Cdt 3e Compagnie ;

-Cdt 3e Compagnie ;

-Cdt 2e Compagnie ;

-Cdt 1ere Compagnie.

-1998: École des Forces Armées de Bouaké ;

- Commandant de Brigade d'Eleves Officiers d'Active.

-1999: il opte pour l'Informatique ;

-Stage d'Informaticien militaire du premier degré (INFO 1), à la Direction des Télécommunications et des Systèmes d'Information;

-À l'issue de cette formation, il est nommé Chef du Bureau Formation.

-2002-2004: il est affecté pendant la crise aux fronts Est et Centre- Ouest.

-2004: Officier Supérieur Adjoint au Commandant des Forces Terrestres.

-2005: Adjoint au Chef de la Section Informatique, au Bureau des Systèmes des Transmissions d'Information et de Communication (BSTIC).

-2006- 2008: il complète sa formation d'Informaticien à l'INP- HB de Yamoussoukro ;

-Diplôme d'Ingénieur.

-2008: retour au BSTIC à l'État- Major Général des Armées.

-2 septembre 2011: Commandant de l'EMPT de Bingerville.

-29 juin 2016: Directeur des Télécommunications et Systèmes d'Information.

FORMATION PROFESSIONNELLE

-1996: Cours des Capitaines d'infanterie à l'EFA de Bouaké ;

-2000: Cours d'État-Major à l'EFA de Bouaké ;

-2014: École de Guerre au Maroc ;

-Brevet d'Enseignement Militaire Supérieur, avec un Master en Défense nationale.

NOMINATIONS DANS LES DIFFÉRENTS GRADES

-Octobre 1989: Sous- Lieutenant ;

-Octobre 1991: Lieutenant ;

-Octobre 1996: Capitaine ;

-Avril 2003: Chef de Bataillon ;

-Octobre 2008: Lieutenant- Colonel ;

-Janvier 2013: Colonel ;

-Janvier 2019: Colonel- Major ;

-Janvier 2021: Général de Brigade.

DÉCORATIONS

-Officier de l'Ordre National ;

-Chevalier de l'Ordre National ;

-Officier de l'Ordre du Mérite ;

-Chevalier de l'Ordre du Mérite ;

-Medaille des Forces Armées ;

-Medaille de MICECI (CEDEAO) en 2003.

PASSIONNÉ DE:

-Athlétisme ;

-Volley- Ball ;

-Foot- Ball ;

-Musique sentimentale

-Fan n°1 du célèbre artiste Daouda

SITUATION FAMILIALE

- Vie commune avec Karidiatou YÉO depuis 1986;

-Ils sont mariés depuis le 9 avril 1994;

-Père de 4 enfants :

-Founzongonri Drissa ;

-Gnondjogoye ;

-Gninninman;

-Yalèga ( l'homonyme de sa mère)

Depuis fin 2022, il est le Directeur Général des Affaires Logistiques et Techniques où il succède au Général de Brigade ASSAMOUA Guiézou nommé Conseiller Sécurité à CI- Energies.

Une contribution de l' Adjudant-Chef Major ( R) Désiré Dakoury GNABRO, avec histoire et biographies.