Côte d'Ivoire: 291 fonctionnaires sanctionnés dont un cas d’exclusion définitive

Au total, 19 301 fonctionnaires ont été recrutés par voie de concours sur la période 2021-2022 a révélé le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. C’était au terme du Conseil des ministres, le 07 juin 2023 à Abidjan.

Selon le ministre de la Communication, sur la même période, 10 979 fonctionnaires dont 10 282 enseignants ex-contractuels ont été intégrés à la Fonction publique par voie de de nomination à titre exceptionnel et 401 personnes en situation de handicap ont été également recrutées à titre exceptionnel.

Amadou Coulibaly a fait savoir que 291 agents ont fait l’objet de sanction disciplinaire, dont un cas d’exclusion définitive. A l’inverse, a-t-il précisé, 918 agents ont reçu des distinctions honorifiques, dont 292 femmes décorées. « Le processus de décoration au titre de l’année 2022 est en cours. Les personnes retenues seront décorées à fin 2023 », a-t-il expliqué.

Le porte-parole du gouvernement a rappelé que dans le cadre de l’amélioration continue du cadre de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l’Etat, le gouvernement a pris en 2022, diverses mesures d’incitation, notamment, l’instauration d’une prime exceptionnelle de fin d’année et le renouvellement des indemnités de logement et de transport ainsi que des allocations familiales.

Le gouvernement, a-t-il assuré, entend poursuivre les différentes réformes engagées dans le cadre de l’amélioration du service public en vue d’accélérer la transformation économique et sociale en cours et servir de meilleures prestations aux usagers.

Pour Amadou Coulibaly, il ressort des statistiques collectées que la fonction publique occupe 294 074 agents au nombre du personnel civil de l’Etat à fin 2022, dont 265 499 fonctionnaires et 28 575 agents non fonctionnaires.

Source : CICG