Côte d'Ivoire : Le pont de Bassawa-Sérébou, point de jonction entre le Nord-est et le Centre

Inauguré, le 02 octobre 2015 par le Président de la République, Alassane Ouattara, le pont de Bassawa-Sérébou permet aujourd’hui de relier le Nord-est au Centre du pays.

Infrastructure : le pont de Bassawa-Sérébou, facteur de développement de la qualité des échanges entre le Nord-est et le Centre du pays

« Il est le point de jonction entre le Nord-est et le Centre de la Côte d’Ivoire et permettra de développer une meilleure qualité des échanges », a souligné Ange Kouadio, technicien dans le BTP.

Longue de 152 m, cette infrastructure routière est constituée de 2x1voie de 7 m et de 4 travées de 37 m et a nécessité un investissement global de plus de 5,5 milliards de FCFA.

Ce projet représente le symbole de la fraternité entre les Régions du Gbêkê, du Hambol , de l’Iffou et du Gontougo.

« Avec ce pont, ces différentes régions continuent de renforcer leur statut de destination touristique en s’ouvrant à de nouveaux courants culturels », a souligné Ballet Roger, opérateur économique.

La réalisation de ce pont s’inscrit dans le cadre du vaste chantier de modernisation et de renforcement du réseau routier de la Côte d’Ivoire.

Le pont de Bassawa-Sérébou vient également soulager les populations. Il participe in fine, à les sortir de l’isolement.

« Ce pont, d’ailleurs, très attendu a mis fin aux souffrances des populations qui étaient contraintes de procéder par de longs détours pour se rendre chez leurs voisins du Centre-est. Ce tronçon permet aujourd’hui de gagner 600 Km sur l’ancien parcours », explique Fatou N’diaye, touriste.

Important levier de développement, cette infrastructure permet à ces zones productrices d’igname, de cajou, etc. de desservir les marchés de Bouaké et d’Abidjan.

« Le pont permet de désengorger le trafic, favorise le transit de plusieurs millions de tonnes de marchandises et de passagers par an, non sans accroître la compétitivité économique des régions », témoigne Sylvie Békanty, cadre du Gbêkê.

Source : CICG