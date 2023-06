Côte d’Ivoire : Teeyah raconte sa transition de chanteuse à journaliste

Teeyah a surpris tout le monde en revenant en 2014 à sa passion : le journalisme. Elle a raconté cette transition au cours d’une interview vidéo avec le média Brut Afrique.

Teeyah : "Ma notoriété d’artiste m’ouvre certaines portes au niveau du journalisme"

Les mélomanes ivoiriens ont connu véritablement la chanteuse, Teeyah dans les 2000 avec son featuring avec l’artiste congolais, Kaysha sur le single ‘’On dit quoi ?’’. Elle a sorti par la suite plusieurs chansons qui ont toutes aussi, connu des succès divers. Mais, coup de théâtre et 17 ans plus tard, ses fans la retrouvent à la radio et sur des chaînes de télé ivoiriennes. La question que beaucoup se sont posée est celle de savoir si Teeyah a mis un trait à sa carrière musicale pour de bon.

La nouvelle présentatrice de l’émission sportive ‘’NCI Sport’’, sur NCI chaque lundi, a profité du micro de nos confrères de Brut Afrique pour raconter de long en large sa transition d’artiste-chanteuse à aujourd’hui journaliste-télé. ‘’A la base, quand j’ai eu mon Bac, je ne savais pas comme tous les étudiants forcément vers quoi m’orienter. Je suis passée partout. J’ai eu envie d’être hôtesse de l’air, j’ai eu envie de faire plein de choses, attachée de presse aussi. Et puis, je me suis retrouvée à travailler’’, raconte-t-elle.

Avant d’ajouter : ‘’J’avais un petit job comme cela pour occuper mes journées. Et le boulot se trouvait devant une école de journalisme. Je me suis dit : ‘’Ah, tiens, journaliste’’, ce n’est pas mal. Je trouve que c’est intéressant et ça me correspond bien. Je suis allée prendre quelques renseignements. Je n’étais pas sûr d’être retenue, parce qu’on y entrait sur concours. Et puis, j’ai été retenue. J’ai annoncé la bonne nouvelle à maman. J’ai passé plusieurs années dans cette école. J’étais spécialisée dans la presse audiovisuelle, dans la présentation du journal télé.

"Didier Drogba a dansé au son de ses chansons"

Avant l’obtention de mon diplôme, ç'a coïncidé avec la sortie de mon premier album. Et là, ç'a été un gros dilemme. La journée, j’étais en cours et puis sur le terrain, parce que la dernière année c’est comme cela. Ma mère m’a dit de foncer dans la musique et si ça ne marche pas, je reviens au métier de journaliste. J’ai eu quand même de belles années de carrière avant de prendre une pause. Pour dire que j’ai fait un petit peu le tour de la question. Et maintenant, je crois que j’ai eu envie de revenir à mes premières amours, à savoir le journalisme’’.

A la question de savoir si elle pouvait faire un choix aujourd’hui entre la musique et le journalisme, Teeyah est catégorique. ‘’Je ne peux pas choisir, parce que j’ai la chance de mener deux activités qui ne sont pas incompatibles du tout. Ma notoriété d’artiste m’ouvre certaines portes au niveau du journalisme. Et le journalisme me donne une autre visibilité qui me permet d’accroître aussi ma fan base et tout. L'un ne va pas sans l'autre. Tant que j'arrive à mener les deux, je le ferai’’, dit-elle.

D'ailleurs, au cours d’une rencontre avec la légende Didier Drogba, ce dernier lui a fait savoir qu’il a dansé au son de ses chansons. ‘’J’ai interviewé Didier Drogba. Lorsqu'on a fini, il m’a dit : ‘’Non, mais, toi, tu ne sais pas, hein… à quel point, j’ai dansé sur tes chansons’’. J’ai répondu que oui, mais bon, voilà. On est passé à autre chose maintenant, on est vieux à présent’’, conclut-elle.