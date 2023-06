Brésil: Neymar avoue son infidélité et demande pardon à sa femme

Neymar se retrouve de nouveau au centre d’une nouvelle polémique. Le joueur brésilien a avoué publiquement avoir trompé sa femme enceinte. Sur son compte Instagram, il lui présente ses excuses tout en regrettant son acte.

Neymar s'excuse publiquement pour avoir trompé sa compagne

L’attaquant brésilien, Neymar annonçait avec joie sur les réseaux sociaux qu’il allait devenir papa pour la seconde fois. Il avait même partagé des photos de sa compagne Bruna Biancardi au ventre arrondi. Le joueur a déjà un fils de 11 ans qu’il a eu de sa précédente relation avec l'influenceuse brésilienne, Carol Dantas. Mais, depuis cette annonce, le numéro de l’équipe du Brésil n’est pas tranquille dans son esprit. Il y a quelque chose qui l’intrigue et qu’il vient de confesser pour se faire pardonner.

Ainsi, le mercredi 21 juin soir sur son compte Instagram, Neymar a fait son mea-culpa à travers un long message adressé à sa dulcinée de 29 ans enceinte qu’il a trompée mi-juin, selon la presse brésilienne, avec une influenceuse brésilienne. ‘’Bru, je fais ça pour vous deux. Justifier l'injuste. Ce n'était pas nécessaire mais j'ai besoin de toi dans notre vie. J'ai vu à quel point tu as été exposée, combien tu as souffert pendant tout ça. J’ose dire que je fais des erreurs tous les jours, sur et en dehors du terrain. Mais je résous mes erreurs dans ma vie personnelle à la maison, dans mon intimité avec ma famille et mes amis… Tout cela a affecté l’une des personnes les plus spéciales de ma vie’’, dit-il.

Neymar ne s’est pas arrêté là. Il a poursuivi en adressant des excuses publiques à sa compagne. ‘’Bru, je me suis déjà excusé pour mes erreurs, pour l'exposition inutile, mais je me sens obligé de le réaffirmer publiquement. Si une affaire privée est devenue publique, les excuses doivent être publiques. Je ne peux pas m'imaginer sans toi. Je ne sais pas si cela va marcher entre nous, mais aujourd'hui, je veux vraiment essayer. Notre dessein triomphera, notre amour pour notre bébé vaincra, notre amour les uns pour les autres nous fortifiera’’, souligne-t-il.

L’aveu public du joueur brésilien de 31 ans s'explique par trois raisons. Il y a d’abord la pression des proches de Neymar à savoir son père et ses amis. Ensuite, la proximité de certaines apparitions publiques. Une grande vente aux enchères de l'institut Neymar Jr est prévue cette semaine. Puis, Neymar regretterait amèrement ses erreurs et espère, avec ces excuses publiques, aplanir sa relation avec sa compagne et la mère de son prochain enfant. De son côté, Bruna Biancardi ne s'est pas exprimée sur le sujet.