Municipales à Tiassalé : Assalé Tiémoko met en garde les fraudeurs

À l’occasion d’une rencontre avec les enseignants du primaire de Tiassalé le dimanche 25 juin 2023, Assalé Tiémoko a affiché sa ferme volonté de se dresser contre la fraude lors des élections municipales dans sa localité.

Côte d’Ivoire : Le message d’ Assalé Tiémoko aux enseignants avant les municipales

Candidat à sa propre succession à la mairie de Tiassalé, Assalé Tiémoko est déterminé à se dresser contre toute tentative de fraude pendant les élections municipales du 2 septembre 2023. Le député-maire de Tiassalé l’a fait savoir à l’occasion d’une rencontre avec les enseignants du primaire de sa localité, indique une note de la mairie.

Le patron de presse, qui a soutenu avoir été formé à l’esprit démocratique, a déclaré qu’ "aucune élection n'est gagnée d'avance et il n'y a aucune victoire électorale en dehors des urnes". "Ce n'est pas la CEI de Tiassalé qui fera gagner qui ce soit", a-t-il martelé.

Par ailleurs, Assalé Tiémoko a rappelé qu’en 2021, il a remporté les élections législatives avec plus de 4 000 voix de différence sur le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) et les autres partis alors qu’il n’était pas représenté à la Commission électorale indépendante (CEI).

"Si je dois gagner, ça sera le résultat des urnes. Si je dois perdre, ça sera le résultat des urnes, personne ne me battra en dehors des urnes. Ce n'est pas un préfet qui viendra désigner à la place des populations de Tiassalé, celui qui doit diriger leur ville", a prévenu l’élu municipal.

Puis le parlementaire ivoirien a fait savoir aux enseignants qu’ils ont un rôle important à jouer dans la transparence des élections dans les lieux et bureaux de vote.

"Ceux qui comptent sur la fraude et la violence ou à qui il paraît qu'on aurait promis déjà la victoire, doivent savoir qu'ils trouveront des gens intelligents qui s'y connaissent en matière électorale, sur le terrain et sur leur route. Le 2 septembre à Tiassalé, il s'agira de faire un choix clair entre deux modèles d'acteurs politiques, deux façons de faire la politique", a ajouté le journaliste d’investigations.