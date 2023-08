Côte d'Ivoire - remise d'épaulettes aux élèves commissaires et officiers : Tiémoko Meyliet Koné invite ses filleuls à faire respecter la loi

Le mardi 1 er août 2023 a eu lieu la cérémonie de baptême et de remise d’épaulettes aux Elèves Commissaires et Officiers de la 45e Promotion de l’Ecole de Police d’Abidjan et de la 2e Promotion de l’Ecole de Police de Korhogo. En effet, cette cérémonie de baptême est présidé par le Vice Président Tiémoko Meyliet Koné. Ainsi, dans son discours rendu public, il invite vivement les jeunes élèves au respect de la loi qui régisse le corps armée. Voici son discours à l'endroit de ces jeunes filleuls.

Discours de Vice Président Tiémoko Meyliet Koné

« J’adresse mes chaleureuses félicitations pour l’esprit de discipline dont vous avez fait preuve, et pour les brillants résultats obtenus au terme de ces deux années de formation.



Aujourd'hui, vous recevez votre baptême et vos épaulettes.

Vous rejoindrez prochainement vos différents postes d’affectation et ce, dans un contexte particulier où notre pays fait face à d’importants défis sécuritaires. Ces événements majeurs dont vient de parler le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, constituent de nouveaux défis auxquels devront faire face les Forces de Défense et de Sécurité dont vous faites désormais partie.

Vous avez choisi une fonction noble et exigeante, celle de servir vos pays respectifs avec dévouement, intégrité et parfois jusqu’au sacrifice suprême.

L’uniforme que vous portez est le symbole de l’autorité de l’Etat, il vous engage, par conséquent, au strict respect de ses institutions, tout en demeurant au service de nos populations.

Ainsi, en tant que soldats du droit, vous devriez dans les jours à venir, faire respecter la loi, garantir la sécurité et l’ordre public quelquefois dans un contexte ou un environnement très difficile.Face aux défis et bien souvent dans l’urgence, vous serez appelés à prendre des initiatives, voire des décisions difficiles.Chaque fois qu’il en sera ainsi, je vous exhorte à faire preuve de discernement, d’intégrité et de respect des droits de tous les citoyens, sans aucune distinction.

Chers filleuls,

Votre promotion a choisi comme devise « DISCIPLINE – LOYAUTE – RIGUEUR »,

Vous devez, en toutes circonstances, durant vos carrières professionnelles respectives, vous approprier ces valeurs qui sont étroitement liées et qui font la noblesse de votre métier.

Ensemble, ces trois valeurs forment une base solide pour une conduite responsable et éthique.

En effet, la discipline aide à maintenir le cap et à surmonter les obstacles, la loyauté renforce les liens de confiance et la rigueur garantit l'efficacité et l'excellence dans les actions entreprises.

Appelés à exercer des fonctions de commandement, vous devez être, les premiers conscients du dévouement et des sacrifices de vos subordonnés.

Les hommes et les femmes placés sous vos ordres, attendent de vous d’être des chefs responsables, fermes mais attentifs, courageux et proches de vos éléments, en commandant par l’exemple plus que par la contrainte.

Je vous encourage également à travailler en étroite collaboration avec les autres Forces de sécurité, en mettant en place sur le théâtre des opérations, des stratégies de prévention, de protection et des réponses adaptées à chaque situation.

Enfin, chers filleuls, soyez des modèles d'excellence, d'intégrité et de dévouement tout au long de votre carrière.

La mission noble et difficile qui vous est confiée, la qualité de votre formation et la riche tradition léguée par vos devanciers, vous donnent le droit d’être fiers de ce que vous êtes.

Que Dieu vous protège, vous inspire et vous guide dans l'accomplissement de vos missions respectives ! Vive la Police Nationale !

Vive la Coopération entre Etats africains !

Vive la Coopération ivoiro-congolaise !

Vive la Côte d’Ivoire unie, solidaire et en paix !

Je vous remercie.»

Par ailleurs, le Vice Président de la côte d'ivoire,Tiémoko Meyliet Koné n'a pas manqué de souhaiter dans son discours une belle carrière à ses filleuls.