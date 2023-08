Côte d'Ivoire - Tournoi UFOA-B U20: les Éléphanteaux accueillis par le ministre des sports

Les Éléphanteaux n'ont pas hésité à faire une diligence vers le ministre des sports après leur victoire au tournoi UFOA-B U20.

En effet, le Ministre des Sports, Paulin Claude DANHO a reçu en audience les Eléphanteaux U20 après la compétition. À cet effet, les Éléphanteaux ont fait une diligence vers le ministre dans le but de montrer à ce dernier ce qui encourage leur victoire.

À ce stade, le 1er vice-président de la Fédération Ivoirienne de Football est venu présenter le trophée remporté par les Éléphanteaux au premier responsable du sport ivoirien.

Ensuite, le Ministre Danho a, au nom du Président de la République, SEM Alassane OUATTARA et du Gouvernement, félicité et témoigné la reconnaissance du peuple ivoirien pour la détermination des Éléphanteaux. Il ajoute en plus à ces termes : « Félicitations et encouragements. Vous avez porté haut le flambeau de la Côte d’Ivoire. Cela mérite d’être connue et reconnue pour la jeunesse ».

Par ailleurs, il faut noter que la prochaine compétition du Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN CÔTE D’IVOIRE 2023) commence le 13 janvier au 11 février 2024. Toutefois, le Ministre dans le but d'avoir un bon résultat pour les prochaines compétitions, il compare la performance des Éléphanteaux aux aînés.

Le Ministre des sports, Paulin Claude DANHO parle

« Toutes les victoires que nous allons avoir cette année peuvent servir de référence. Les victoires d’aujourd’hui préparent les très grandes de demain. Vous démontrez que la Côte d’Ivoire peut espérer à long terme sur une relève assurée. Cette victoire ouvre le chemin à vos ainés qui entrent en compétition dans quelques mois lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nation CAN 2023 ».



Pour finir, le Ministre Paulin Claude DANHO a promis transmettre le trophée UFOA -B remporté par les Éléphanteaux au Chef du Gouvernement, Jérôme Patrick ACHI.