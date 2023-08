Mercato: un club turc fonce sur Nicolas Pépé !

Nicolas Pépé a de la cote en Turquie. Un club de Super Lig turque est intéressé par le profil de l'international attaquant ivoirien d'Arsenal FC.

Mercato : Besiktas veut signer Nicolas Pépé !

De retour d'un prêt concluant à l'OGC Nice en Ligue 1 française, Nicolas Pépé ne devrait pas rester à Arsenal avec le lequel il est encore sous contrat. Et pour cause, l'ailier des Éléphants de Côte d'Ivoire n'entre plus dans les plans de Mikel Arteta. Conséquence, le joueur est appelé à trouver un nouveau point de chute.

Et comme à l'accoutumée, Nicolas Pépé ne manque pas de courtisans. Le club turc Besiktas est fortement intéressé par son profil et compte le signer. Des négociations auront lieu afin de discuter de la structure d'un potentiel accord. En cas de départ de la Premier League, ce serait une nouvelle aventure pour l'Ivoirien de 28 ans qui s'est révélé aux yeux du monde à Lille en Ligue 1. Cependant, Pépé n'a pas confirmé l'espoir placé en lui.