Niger: Dos au mur, Bola Tinubu convoque un nouveau sommet de la CEDEAO

Le président de la République Fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu a convoqué un nouveau sommet de la CEDEAO sur la situation politique au Niger.

« Le Président Bola Ahmed Tinubu, Président de la République fédérale du Nigeria et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a convoqué un nouveau Sommet Extraordinaire de la Conférence sur la situation politique en République du Niger. Ledit Sommet est prévu à Abuja, au Nigeria, le jeudi 10 août 2023. Au cours de cette rencontre, les dirigeants de l’organisation ouest-africaine se pencheront sur la situation politique et les récents développements au Niger", a annoncé l'organisation sous régionale ce lundi.

En effet, ce nouveau sommet permettra aux Chefs d'Etat de décider de l'option à envisager désormais au Niger face au refus des militaires de rendre le pouvoir au président déchu Mohamed Bazoum. Après l'expiration de l'ultimatum d'une semaine, l'option militaire reste sur la table mais au sein de CEDEAO, plusieurs Etats se montrent très réticents.

La décision du Sénat nigérian de ne pas engager l'armée nigériane dans cette opération constitue également l'autre blocus. Reste à savoir si les autres pays vont engager leurs armées sans le Nigeria qui assure la présidence tournante de la CEDEAO.