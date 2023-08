Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara annonce la poursuite des grandes chantiers d'infrastructures

Lors de la célébration de la fête d'indépendance, le président Alassane Ouattara a évoqué l'innovation dans plusieurs domaines dont les grands chantiers d'infrastructures.

En effet, le 06 août 2023, à l’occasion de son discours à la Nation à la veille de la fête d'indépendance, le président annonce vivement la poursuite des travaux publics précisément les grands chantiers d'infrastructures. Ceci, « Pour donner un meilleur cadre de vie aux Ivoiriens et renforcer la compétitivité de notre économie, les grands chantiers d'infrastructures se poursuivent », a t-il évoqué.

À ce effet, le Chef de l’État s’est dit heureux des progrès accomplis en matière d'infrastructures routières, de santé, de protection sociale, d'éducation-formation, d'électricité et d'eau potable.

Dans le même sillage, un rappel a été fait sur certaines inaugurations du Parc des Expositions d'Abidjan (PEA), de l'Autoroute Yamoussoukro-Tiébissou, ainsi que de l'Usine d'eau Potable de la Mé. Aussi, dans ses propos, il déclare également à l'opinion publique l’inauguration du Pont de Cocody d'ici peu.

En plus, en dehors de ses différents travaux, Alasane Ouattara précise que l'innovation et la réalisation continuent sur les grands chantiers d'infrastructures structurantes comme l'autoroute Tiébissou - Bouaké, la côtière Abidjan - San Pédro – Grand-Béréby, le pont reliant Yopougon au Plateau, l'autoroute de contournement d'Abidjan, la centrale solaire de Boundiali, les barrages hydroélectriques de Gribo Popoli et de Singrobo-Ahouaty.

Dans le monde sportif, et précisément pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2023, la Côte d’Ivoire offrira au monde entier un meilleur centre d'accueil, de culture, de richesses touristiques et bien d'autres.

Par conséquent, les regards sont tournés vers les prochains jours pour la concrétisation des paroles émises par le Chef d'Etat ivoirien.