De retour à Abidjan suite au décès de l'ancien Président Henri Konan Bédié, Tidjane Thiam ne cache pas ses ambitions pour la Côte d'Ivoire.

«Ma pétite expérience peut-être utile à la Côte d'Ivoire», Tidjane Thiam affiche ses ambitions

En Côte d'Ivoire comme au PDCI, son nom ne laisse personne indifférent. Tidjane Thiam, neveu de Félix Houphouet-Boigny et ancien ministre du Plan est de retour en terre ivoirienne. Après 22 ans d'absence, le banquier réputé pour avoir conduit le Crédit Suisse est avait refoulé son pays en 2022. Suite au décès de Konan Bédié, revient à nouveau pays pour présenter son Yako à la famille de celui qu'il considérait comme son père.

Dans une interview à la NCI, Tidjane Thiam est revenu sur plusieurs sujets de l'actualité politique ivoirienne. Contrairement à ce que certains pouvaient penser, le banquier assure apporté depuis l'Europe, sa pierre à la construction de la Côte d'Ivoire. "Même quand je n'étais pas là, j'ai fait des choses qui ont profité à la Côte d'Ivoire", a-t-il lancé.

En effet, si l'ancien ministre de Bédié refuse de se prononcer sur une éventuelle succession au PDCI pour respect à la mémoire du Sphinx de Daoukro, il assure tout de même être une chance pour le pays. "Cela fait 37 ans que je travaille. Je crois que la petite expérience que j'ai peut-être utile à la Côte d'Ivoire", a déclaré Tidjane Thiam.

Une affirmation des ambitions politiques ou simple déclaration ? Pour l'heure, le plus jeune ministre de Bédié en 1999 dit être à Abidjan pour prendre part aux obsèques de feu Henri Konan Bédié et du Général Gaston Ouassénan Koné, décédés respectivement le 1er et 8 août à Abidjan.