Côte d'Ivoire : 600 acteurs du secteur informel soulagés

Le gouvernement ivoirien prône pour le développement de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes du pays. Dans la journée du lundi 14 août 2023 à la mairie d'Abobo, en présence de la Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara et de son collègue Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, a eu lieu la remise des chèques à 600 acteurs du secteur informel de la commune d'Abobo. Une initiative qui a pour but d'aider ces acteurs du secteur informel à développer mieux leurs différentes activités. Les concernés ont reçu chacun des chèques d'une valeur de 150 millions de FCFA.

Mamadou Touré clarifie le but de la subvention du gouvernement aux acteurs

Pour Mamadou Touré, cette subvention du gouvernement permettra aux acteurs de la subvention étatique de rehausser leurs différentes activités. En effet, il faut souligner que la phase exceptionnelle de ce projet concerne 14 localités.

Ainsi, selon la Ministre, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’ambitieux Programme jeunesse du gouvernement (PJ Gouv) sur la période 2023 -2025 dont l’objectif est d’adresser la problématique de l’insertion socio-professionnelle des jeunes et de l’amélioration de leur employabilité.

À en croire le Ministre de la Promotion de la Jeunesse le PJ Gouv vise, en 2023, à absorber 700 000 jeunes pour 361 milliards de FCFA. Kandia Camara de son côté , fait savoir que le PJ Gouv est une « réalité concrète et palpable à Abobo ». Dans le même sillage, cette dernière n'a pas manqué de parler des actions du ministre Mamadou Touré au profit des jeunes dans la commune dont elle est la première magistrate.